La hora exacta: confirmaron cuándo arranca el verano 2025

Ya se sabe a qué hora será el solsticio de verano 2026.

El solsticio de verano es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo al mediodía y se registra el día con mayor cantidad de horas de luz del año. En este caso, ya se supo a qué hora ocurrirá este 21 de diciembre en Argentina.

Este evento se produce por la inclinación del eje de la Tierra y su movimiento alrededor del Sol, y se repite cada año de manera predecible. La importancia del solsticio de verano se remonta a tiempos antiguos, ya que muchas culturas lo consideraron un momento clave ligado a la naturaleza, la fertilidad y los ciclos de la vida.

Según informó el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el inicio del verano se produce este 21 de diciembre a las 15:03, de acuerdo con el horario oficial de Argentina (UTC-3). Esta precisión surge de cálculos astronómicos que consideran la ubicación de la Tierra en relación con el Sol y que pueden presentar leves variaciones de un año a otro.

Históricamente, fue celebrado con rituales, fiestas y ceremonias que honraban al Sol como fuente de energía y crecimiento. En la actualidad, además de su valor científico, el solsticio conserva un significado simbólico y cultural: representa la plenitud de la luz, el inicio de una etapa de expansión y el disfrute de los días largos, lo que invita a aprovechar más el aire libre y el contacto con el entorno natural.

Verano 2026.

