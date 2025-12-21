EN VIVO
La hora exacta: confirmaron cuándo arranca el verano 2025

Hoy llegó el verano al hemisferio sur y ya se sabe a qué hora será el solsticio. La nueva estación llegará de manera oficial a Argentina esta tarde.

21 de diciembre, 2025 | 13.04

El solsticio de verano es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo al mediodía y se registra el día con mayor cantidad de horas de luz del año. En este caso, ya se supo a qué hora ocurrirá este 21 de diciembre en Argentina.

Este evento se produce por la inclinación del eje de la Tierra y su movimiento alrededor del Sol, y se repite cada año de manera predecible. La importancia del solsticio de verano se remonta a tiempos antiguos, ya que muchas culturas lo consideraron un momento clave ligado a la naturaleza, la fertilidad y los ciclos de la vida.

Según informó el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el inicio del verano se produce este 21 de diciembre a las 15:03, de acuerdo con el horario oficial de Argentina (UTC-3). Esta precisión surge de cálculos astronómicos que consideran la ubicación de la Tierra en relación con el Sol y que pueden presentar leves variaciones de un año a otro.

Históricamente, fue celebrado con rituales, fiestas y ceremonias que honraban al Sol como fuente de energía y crecimiento. En la actualidad, además de su valor científico, el solsticio conserva un significado simbólico y cultural: representa la plenitud de la luz, el inicio de una etapa de expansión y el disfrute de los días largos, lo que invita a aprovechar más el aire libre y el contacto con el entorno natural.

Cuidados que se deben tener en el verano

  • Mantener una buena hidratación: Tomar agua con frecuencia durante todo el día ayuda a regular la temperatura corporal y prevenir golpes de calor, incluso sin sentir sed.

  • Evitar la exposición solar en horas pico: Reducir el tiempo al sol entre las 11 y las 16 disminuye el riesgo de quemaduras, insolación y deshidratación.

  • Usar protector solar: Aplicar protector con factor adecuado y renovarlo cada dos horas protege la piel del daño solar y del envejecimiento prematuro.

  • Vestirse con ropa liviana: Elegir prendas claras, holgadas y de telas frescas como algodón o lino permite que el cuerpo transpire mejor.

  • Consumir comidas livianas: Priorizar frutas, verduras y platos frescos ayuda a una mejor digestión y evita la sensación de pesadez con el calor.

  • Buscar sombra y lugares ventilados: Permanecer en ambientes frescos reduce el impacto de las altas temperaturas y el cansancio.

  • Proteger la cabeza y los ojos: Usar gorra, sombrero y lentes de sol con filtro UV previene mareos, dolores de cabeza y daño ocular.

  • Duchas tibias y breves: Ayudan a refrescar el cuerpo sin provocar cambios bruscos de temperatura.

