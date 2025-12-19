Solsticio de verano: por qué hoy es el día más largo del año en Argentina

El solsticio de verano señala el inicio astronómico del verano y no responde a una fecha fija del calendario.

El solsticio, el verano y el solsticio de verano marcan un momento clave del calendario astronómico. Este fenómeno señala el inicio de la estación más cálida y luminosa del año en el hemisferio sur. Además de su relevancia científica, despierta interés por su impacto en la duración del día y en diversas tradiciones culturales.

Cuándo comienza el solsticio de verano en Argentina

El comienzo del verano no se define por una fecha fija del calendario, sino por un evento astronómico preciso: el solsticio de verano. Según datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el verano 2025 en la Argentina se inicia el domingo 21 de diciembre a las 15:03 horas.

Ese instante marca el punto exacto en el que el Sol alcanza su máxima altura aparente sobre el hemisferio sur. A partir de allí, la estación queda oficialmente inaugurada desde el punto de vista astronómico, más allá de las condiciones climáticas que puedan registrarse en cada región.

Por qué la fecha del solsticio cambia cada año

Aunque suele asociarse al 21 de diciembre, el solsticio no ocurre siempre el mismo día ni a la misma hora. Esta variación se explica por la diferencia entre el año trópico y el año del calendario gregoriano, que no coinciden de manera exacta en su duración.

El año trópico, que mide el tiempo real que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol, dura aproximadamente 365,2422 días. En cambio, el calendario gregoriano considera 365,2425 días. Esa mínima diferencia provoca un corrimiento gradual de las fechas astronómicas. Según el SHN, las estaciones solo vuelven a comenzar en fechas similares tras un ciclo de unos 400 años.

Por qué el solsticio de verano es el día más largo del año

La explicación de por qué el solsticio de verano da lugar al día más largo del año está vinculada a la inclinación del eje terrestre. Durante este momento, el hemisferio sur se encuentra orientado de manera más directa hacia el Sol, lo que genera una mayor cantidad de horas de luz solar.

Como resultado, esta jornada concentra la máxima duración del día y la mínima de la noche en todo el hemisferio sur. A partir de este punto, los días comienzan a acortarse de forma progresiva hasta llegar al equinoccio de otoño, previsto para marzo de 2026, cuando el día y la noche tienen una duración similar.

Durante el solsticio de verano se registra el día más largo del año, con la menor duración de la noche en el hemisferio sur.

En contraposición, el solsticio de invierno marca el día más corto del año, con menos horas de luz solar, y da inicio a un proceso inverso de alargamiento de los días.

Tradiciones y rituales asociados al solsticio de verano

Desde tiempos antiguos, el solsticio tuvo una fuerte carga simbólica. Muchas culturas lo vincularon con la renovación, la abundancia y la energía vital. En la actualidad, algunas personas mantienen rituales asociados a este evento astronómico.

Elementos utilizados en los rituales

Frutas y verduras frescas

Agua potable

Sal gruesa o marina

Plantas naturales

Piedras decorativas

Bowls o recipientes

Monedas

Vela de miel

Pasos habituales de los rituales

Consumir frutas, verduras y abundante agua para simbolizar purificación y vitalidad. Realizar un baño purificador con agua y sal, dejando actuar la mezcla durante tres minutos antes de enjuagar. Colocar plantas y piedras en distintos espacios del hogar como símbolo de conexión con la naturaleza. Disponer bowls con monedas para atraer prosperidad. Al día siguiente, encender una vela de miel sobre un plato con monedas como cierre del ritual.

De este modo, el solsticio de verano combina ciencia, naturaleza y tradición, consolidándose como un momento significativo dentro del calendario anual argentino.