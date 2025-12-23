Clima con máximas de 34° en Córdoba: cómo será el martes 23 de diciembre

La jornada se perfila con cielo parcialmente nublado y ausencia de precipitaciones, un escenario habitual para fines de diciembre en la provincia.

El clima continúa siendo uno de los temas más consultados en la antesala de las fiestas. Este martes 23 de diciembre, el pronóstico del tiempo vuelve a estar marcado por condiciones típicas del verano en el centro del país. El clima en Córdoba presenta variables que permiten anticipar cómo se desarrollará la jornada a lo largo del día.

Clima hoy en córdoba: condiciones generales del día

La jornada del martes se presenta con cielo nublado en forma parcial, una característica que dominará gran parte del día. La nubosidad no estará asociada a fenómenos adversos, ya que no se esperan precipitaciones. Según los datos disponibles, la probabilidad de lluvias es del 0%, lo que refuerza la estabilidad de las condiciones meteorológicas.

El ambiente se mantendrá caluroso, con escasa variación térmica respecto a días previos. Este tipo de escenario es habitual para fines de diciembre, cuando las temperaturas elevadas se combinan con nubosidad intermitente, generando una sensación térmica elevada en distintos momentos del día.

Pronóstico del tiempo en Córdoba: temperaturas previstas

El pronóstico del tiempo indica valores térmicos elevados desde las primeras horas. La temperatura mínima estimada es de 22 grados, lo que anticipa una mañana templada a cálida. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 34 grados.

Este rango térmico confirma la persistencia del calor típico del verano cordobés. La amplitud entre mínima y máxima no será extrema a lo largo de la jornada. El calor se sentirá con mayor intensidad durante la tarde, especialmente en zonas urbanas.

Vientos y circulación del aire en la ciudad

En cuanto a la circulación del aire, se prevén vientos leves provenientes del noreste, con una velocidad aproximada de 3 kilómetros por hora. Esta intensidad baja no generará alivio térmico significativo, por lo que el calor continuará siendo protagonista.

La ausencia de ráfagas intensas contribuye a un escenario estable desde el punto de vista meteorológico. Estas condiciones suelen favorecer jornadas tranquilas, sin cambios bruscos ni alertas asociadas al viento o a tormentas repentinas.

El martes mantendrá un comportamiento uniforme de principio a fin, con calor intenso por la tarde y un leve descenso nocturno, sin fenómenos adversos

Cómo evolucionará el clima durante el martes

A lo largo del día, el clima mantendrá un comportamiento bastante uniforme. La mañana transcurrirá con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso progresivo. Durante la tarde se registrará el pico térmico, con calor intenso y nubosidad variable, aunque sin probabilidades de lluvia.

Hacia la noche, se espera un leve descenso de la temperatura, pero el ambiente continuará siendo cálido. El cielo seguirá parcialmente cubierto, consolidando una jornada estable desde el inicio hasta el cierre del día.

Clima en córdoba en la antesala de las fiestas

El clima en Córdoba para este martes 23 de diciembre se enmarca dentro de un patrón veraniego clásico: calor, nubosidad parcial y ausencia de lluvias. Estas condiciones resultan relevantes en la previa de las celebraciones, cuando la planificación de actividades depende en gran medida del estado del tiempo.

De esta manera, el martes se perfila como un día caluroso y estable, sin fenómenos meteorológicos significativos, consolidando un escenario típico de diciembre en la provincia.