Senado de Texas aprueba ley de redistribución de distritos y la envía al gobernador para su firma

El senador estatal republicano Pete Flores mira el mapa con el redistritaje de Texas en el capitolio de Austin, Texas, EEUU.

El Senado de Texas aprobó el sábado un proyecto de ley para redibujar los mapas del Congreso del estado a instancias del presidente Donald Trump, en un intento por cambiar cinco escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en manos de los demócratas a los republicanos.

La aprobación se produce después de que la Cámara de Representantes estatal la aprobara el miércoles. La medida pasará ahora a manos del gobernador Greg Abbott -republicano, al igual que Trump- para que la convierta en ley en medio de una batalla nacional por la redistribución de distritos.

"El Gran y Hermoso Mapa fue aprobado por el Senado y está de camino a mi escritorio, donde será rápidamente convertido en ley", dijo Abbott en un comunicado.

La senadora estatal Carol Alvarado, demócrata, dijo en las redes sociales el viernes que planeaba retrasar la medida hablando largamente sobre ella en la legislatura, un movimiento conocido como filibusterismo. En 2021, Alvarado retrasó la aprobación del mapa de distritos de Texas hablando durante 15 horas seguidas.

No obstante, una inusual moción de procedimiento de los republicanos justo después de la medianoche puso fin al debate y condujo de forma directa a la votación final, informó el Texas Tribune.

El Senado aprobó el proyecto por 18 a 11, en una votación de acuerdo con las líneas partidistas, después de más de ocho horas de debate, dijo el informe.

Los republicanos creen que ganar más escaños en el Congreso texano ayudará al partido a mantener su escasa mayoría en la Cámara de Representantes nacional en las elecciones de mitad de mandato del próximo año, pese a que las encuestas muestran vientos en contra para el partido. Otros estados controlados por los republicanos están considerando medidas similares.

California y otros estados en los que gobiernan los demócratas prometen contrarrestar estas medidas. La asamblea legislativa californiana aprobó el jueves un plan de redistribución de distritos con el que se pretende dar a los demócratas cinco escaños más en el Congreso.

Con información de Reuters