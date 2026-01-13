La amenaza arancelaria de Trump a Irán arriesga reabrir distanciamiento con China

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, reaccionan mientras mantienen una reunión bilateral en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, en Busan, Corea del Sur

La amenaza ‍del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 25% a los países que comercien con Irán arriesga reabrir viejas heridas con Pekín, el mayor socio comercial de Teherán.

Irán se convirtió ‍en un foco de tensión en los lazos ⁠entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Trump (2017-21), cuando Washington endureció las sanciones a Teherán y puso en su punto de mira a la china Huawei, acusada de vender tecnología a la República Islámica.

La detención en Canadá de Meng Wenzhou, la hija del fundador de Huawei, a petición de Washington desató represalias y una crisis de rehenes, con amargas recriminaciones que se prolongaron durante el resto de la primera administración de Trump.

Con Irán en su punto de mira una vez más, el arancel haría que los envíos chinos a Estados Unidos incurrieran en gravámenes superiores al 70%, más altos que los aranceles efectivos del 57,5% vigentes antes de que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, llegaran a un acuerdo ‌en octubre para desescalar su guerra comercial.

Aún no está claro a qué países con vínculos ⁠comerciales con Irán podría apuntar Trump, y no ha nombrado a ⁠China.

"China desafiará (a Trump) a que lo haga. Puedo asegurar que Trump no tiene agallas para imponer los aranceles extra del 25% a China, y si lo hace, China tomará represalias y será castigado", dijo Wu Xinbo, decano del Instituto de ‍Estudios Internacionales de la Universidad de Fudan, "igual que en el caso de Meng Wenzhou".

VOLVER AL FUTURO

Algunos expertos chinos se preguntaron por qué Trump parecía decidido a retomar uno de los ⁠asuntos de política exterior más polémicos de su primer ‌mandato, a pesar de haber hecho ya que Pekín se lo pensara dos veces antes de prestar apoyo económico a Teherán.

"China e Irán no están tan cerca como en el imaginario público", dijo un académico chino con sede en Pekín que asesora al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la política iraní, y pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios.

China ha reducido drásticamente sus importaciones iraníes en los últimos años, según datos ‌de las aduanas chinas, ‌ya que las empresas chinas temen ser sancionadas por el Gobierno estadounidense. China compró solo 2.900 millones de dólares de bienes iraníes en los primeros 11 meses del año pasado, según las últimas cifras de aduanas, en comparación con un pico de 21.000 millones de dólares en 2018, durante la primera presidencia de Trump.

Dicho esto, Pekín mueve alrededor del 80% del petróleo enviado por Irán a través ​de pequeñas refinerías independientes que comercian fuera de los libros para eludir las sanciones de Estados Unidos sobre las ambiciones nucleares del país.

Las grandes petroleras chinas, respaldadas por el Estado, no han hecho ningún negocio con Irán desde 2022. Algunos analistas dicen que los envíos de los independientes significan que el valor total de las compras de China sigue siendo de decenas de miles de millones de dólares.

"China es solo una excusa, una especie de disfraz para la administración Trump, para imponer una nueva presión (sobre) Irán", dijo Wang Jin en el grupo de expertos Beijing Club for International Dialogue.

Al ser preguntado en la rueda ‍de prensa ordinaria del martes sobre la amenaza arancelaria de Trump, el Ministerio de Exteriores chino dijo que Pekín "salvaguardará resueltamente sus derechos e intereses legítimos".

APUESTAS FUERTES

Aun así, Irán sigue siendo un negocio sustancialmente mayor para China que Venezuela, donde Trump lanzó una incursión de comandos para capturar al presidente Nicolás Maduro, para que enfrente cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Según los analistas, la renovada presión de Trump para aislar a Irán de los flujos comerciales mundiales es probable que profundice el ​escrutinio de la emblemática Iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi, en la que Irán es un centro estratégico para el paso de mercancías chinas a Oriente Medio.

También aumenta la incertidumbre sobre si Trump visitará Pekín en abril, como se ​espera, y los analistas anticipan el anuncio de un amplio acuerdo comercial con Xi.

"Sigue siendo una incógnita si los aranceles de Trump son ejecutables", dijo Xu Tianchen, analista con sede en Pekín de Economist Intelligence Unit. "El año ⁠pasado anunció aranceles relacionados con el comercio 'ilícito' de petróleo ruso, pero su aplicación fue irregular".

"Trump es también el tipo de persona a la que le gusta intimidar a los débiles", dijo Xu. "Debería gestionar sus acciones para evitar que estos aranceles escalen a una confrontación directa con China".

(Reporte adicional de Laurie Chen y Liz Lee; edición en Español de Manuel Farías)