Meteotsunami en Santa Clara: quién era el hombre que viajó a visitar a su familia y murió en el mar

Meteotsunami en Santa Clara: quién era el joven que viajó a visitar a su familia y murió

Continúa la conmoción en Santa Clara del Mar luego de que en la ola gigante -durante el fenómeno conocido como meteotsunami- un joven perdió la vida y decenas de personas fueron heridas. La víctima fatal, que fue arrastrado por la fuerza del agua y terminó golpeando contra las rocas, era un hombre que vivía en Francia y se encontraba de visita en el país adonde viajó para reencontrarse con su familia.

El joven fallecido, identificado como Yair Emir Manno Núñez, se encontraba en la playa junto a otros turistas cuando la repentina crecida del mar lo sorprendió. Testigos relataron que la ola lo levantó y lo arrojó violentamente contra el sector rocoso, sin darle oportunidad de escapar. “Fue un instante, el agua se retiró y volvió con una fuerza que nunca habíamos visto”, contó un veraneante que presenció el episodio.

Quién era la víctima fatal del meteotsunami en Santa Clara

Yair Emir Manno Núñez, oriundo de Mar del Plata, tenía 28 años y desde hacía varios años vivía en el sur de Francia, donde se dedicaba a la equitación de resistencia. Reconocido en el ambiente como un “endurance rider”, había alcanzado en 2024 el puesto número 11 del ranking mundial de la Federación Ecuestre Internacional, lo que lo convirtió en uno de los jinetes argentinos más destacados en esa disciplina.

Su perfil en redes sociales reflejaba su pasión por los caballos y las competencias, mostrando imágenes de entrenamientos y logros deportivos que lo habían llevado a ser respetado en Europa.

Durante sus vacaciones en la Costa Atlántica, Yair había viajado junto a su pareja francesa y amigos para visitar a su familia y disfrutar de unos días de descanso en su ciudad natal. El lunes 12 de enero de 2026, mientras se encontraba en la escollera de Santa Clara del Mar, fue sorprendido por la ola de más de cinco metros que arrasó con el balneario y lo golpeó contra las rocas, provocando su muerte.

El fenómeno, que especialistas identificaron como un meteotsunami, se produce por cambios bruscos en la atmósfera que empujan el agua y generan olas de gran tamaño. En este caso, las olas superaron los cinco metros y afectaron no solo a Santa Clara del Mar, sino también a sectores de Mar del Plata y Mar Chiquita.

Además del fallecido, se registraron 35 heridos leves y otra persona que sufrió un infarto en medio del caos y permanece internada. Las autoridades remarcaron que se trató de un evento imprevisible, sin antecedentes recientes en la zona. “No significa que vaya a repetirse, pero sí debemos estar atentos a las alertas meteorológicas”, explicó Fabián García, responsable de Defensa Civil.