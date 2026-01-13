Rituales para el martes 13: por qué no todo es "mala suerte" y lo que hay que saber

Mucho tiempo se consideró que los martes 13 eran días de "mala suerte". Sin embargo, esta fecha habla de transformación y carga con muchas energías que pueden utilizarse para intencionar y manifestar nuevas oportunidades.
¿Por qué el martes 13 es un día de abundancia energética?
A pesar de que las creencias populares colocaban el martes 13 como un día mal augurio, los astrólogos y creyentes en el holismo consideran que este día es muy positivo. “Desde una visión holística y evolutiva, el Martes 13 no anuncia procesos de transformación profunda, de muerte simbólica y renacimiento consciente”, explica la especialista en holística y numeróloga Paula Martín (@almadeleon_holistico).
En ese sentido, remarca que esta fecha está regida por Marte, el planeta de la acción, la voluntad, el coraje y el movimiento. Por lo que invita a dejar atrás la pasividad y enfrentarse a nuevos desafíos. “Cuando dejamos de temerle al cambio, el 13 se convierte en un aliado del alma, recordándonos que toda muerte simbólica es, en realidad, un renacimiento energético", explica Martín de Alma de León.
Martes 13: qué tipos de rituales de manifestación y purificación se pueden hacer
La energía de renovación y movimiento es clave para manifestar intensiones y purificarse. En este martes 13 los dos rituales claves, según Alma de León, son los siguientes:
Ritual solar de intención
Es ideal para realizar a primera hora de la mañana o al mediodía:
-
Exponé el rostro al sol unos minutos (con cuidado).
-
Cerrá los ojos y repetí: "Suelto lo que ya no vibra conmigo. Activo mi fuerza vital y mi claridad interior".
-
Sentí el calor como energía que ordena.
-
Intención: activar voluntad y dirección.
Ritual con agua: purificación consciente
Ideal para el verano, ya que se debe hacer en la ducha, el río, el mar o hasta una pileta:
-
Antes de entrar al agua, colocá las manos en el corazón.
-
Nombrá internamente lo que querés limpiar.
-
Al mojarte, imaginá que el agua arrastra: pensamientos repetitivos, emociones estancadas, viejos mandatos.