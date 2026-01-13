El martes 13 es un día con muchísima energía positiva que puede usarse para manifestar cambios y nuevos proyectos

Mucho tiempo se consideró que los martes 13 eran días de "mala suerte". Sin embargo, esta fecha habla de transformación y carga con muchas energías que pueden utilizarse para intencionar y manifestar nuevas oportunidades.

¿Por qué el martes 13 es un día de abundancia energética?

A pesar de que las creencias populares colocaban el martes 13 como un día mal augurio, los astrólogos y creyentes en el holismo consideran que este día es muy positivo. “Desde una visión holística y evolutiva, el Martes 13 no anuncia procesos de transformación profunda, de muerte simbólica y renacimiento consciente”, explica la especialista en holística y numeróloga Paula Martín (@almadeleon_holistico).

Rituales para el martes 13: por qué no todo es "mala suerte" y lo que hay que saber

En ese sentido, remarca que esta fecha está regida por Marte, el planeta de la acción, la voluntad, el coraje y el movimiento. Por lo que invita a dejar atrás la pasividad y enfrentarse a nuevos desafíos. “Cuando dejamos de temerle al cambio, el 13 se convierte en un aliado del alma, recordándonos que toda muerte simbólica es, en realidad, un renacimiento energético", explica Martín de Alma de León.

Martes 13: qué tipos de rituales de manifestación y purificación se pueden hacer

La energía de renovación y movimiento es clave para manifestar intensiones y purificarse. En este martes 13 los dos rituales claves, según Alma de León, son los siguientes:

Ritual solar de intención

Es ideal para realizar a primera hora de la mañana o al mediodía:

Exponé el rostro al sol unos minutos (con cuidado). Cerrá los ojos y repetí: "Suelto lo que ya no vibra conmigo. Activo mi fuerza vital y mi claridad interior". Sentí el calor como energía que ordena. Intención: activar voluntad y dirección.

Ritual con agua: purificación consciente

El martes 13 es clave para hacer rituales de purificación y dejar atrás todo lo malo

Ideal para el verano, ya que se debe hacer en la ducha, el río, el mar o hasta una pileta: