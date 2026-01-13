Chau dolor de espalda y contracturas: la postura de yoga fácil para descomprimir la columna y eliminar tensiones.

Hay una postura de yoga muy sencilla que es ideal para hacer en casa si sufrís de dolor de espalda. Las contracturas musculares son una de las afecciones más comunes entre la mayoría de la población, tanto por malos hábitos posturales como por estrés y tensiones acumuladas en el día a día.

Afortunadamente, el yoga es una herramienta ancestral que te puede ayudar a disminuir tanto el dolor de cervical y espalda alta como el de espalda media y baja. Para hacer este ejercicio solamente vas a necesitar tu cama, una almohada y ponerte ropa cómoda.

La postura de yoga fácil para hacer en casa y eliminar el dolor de espalda

"Descomprime tu columna haciendo esto", indica Daniela Yogui, experta en yoga, en un video compartido en sus redes sociales. Para hacerlo, acostate boca abajo sobre tu cama, con la cabeza del lado de los pies de la cama.

Dejá que caiga todo tu torso sobre el borde de la cama. Debajo de tus costillas, colocá una almohada para que tu abdomen para que tu tronco inferior quede más levantado que el resto del cuerpo.

Tus antebrazos tienen que quedar apoyados en el suelo, dejando un espacio entremedio para colocar tu cabeza. El cuello tiene que estar totalmente relajado, sin hacer fuerza, para que se relajen las cervicales. Juntá las dos palmas de tus manos. Arqueá la espalda lo más que puedas, para quitar todas las tensiones.

La idea es que permanezcas en esta posición por 10 respiraciones profundas o durante un minuto, sintiendo cómo se abren tus escápulas, se agranda el espacio entre las vértebras.

Luego, quedate en esa misma posición y estirá los brazos hacia adelante, llevándolos lo más lejos que puedas, con las palmas bien abiertas contra el suelo y los dedos separados, enraizados al piso.

Los beneficios de esta postura

Esta postura permite que la columna deje de estar comprimida, algo que sucede muy frecuentemente por estrés, malos hábitos posturales y horas sentados en el trabajo o frente a una computadora.

Al dejar caer el torso y relajar el cuello, se reduce la presión sobre las vértebras cervicales y dorsales, generando un alivio inmediato. Al abrir el pecho y separar las escápulas, mejora la postura, se libera la tensión de hombros y espalda alta y se estimula una respiración más profunda.

Además de ayudar a nivel físico, esto relaja el sistema nervioso, ayudando a disminuir la ansiedad y el estado de alerta del cuerpo. Si practicás esta postura todos los días al menos durante 10 minutos en tu casa, vas a notar grandes cambios a nivel físico y emocional.