Ayuda a la digestión y alivia la hinchazón: la postura de yoga perfecta para practicar después de las fiestas.

Comidas abundantes, horarios desordenados y sobremesas largas: luego de las fiestas, el cuerpo, más precisamente el sistema digestivo, suele pedir un respiro. La sensación de pesadez y la hinchazón abdominal son comunes, pero no siempre hace falta recurrir a infusiones o medicamentos. A veces, unos minutos de movimiento consciente alcanzan para volver al equilibrio.

Dentro del yoga, hay una postura simple y muy efectiva para estos casos: Pavanamuktasana, conocida como "la postura del viento". Es suave, accesible para principiantes y especialmente indicada para estimular la digestión y liberar gases acumulados.

Pavanamuktasana trabaja directamente sobre el abdomen. Al comprimir suavemente la zona digestiva y luego soltarla, masajea los órganos internos, favorece el tránsito intestinal y reduce la inflamación. Además, ayuda a relajar la zona lumbar, que suele tensarse después de muchas horas sentado.

Es una postura ideal para practicar después de comidas abundantes o pesadas, como fritos o con mucha azúcar, antes de irse a dormir o al despertar, si sentís el abdomen cargado.

Cómo hacer la postura paso a paso

Acostate boca arriba sobre una superficie cómoda. Flexioná ambas rodillas y llevá las piernas hacia el pecho. Abrazá las rodillas con los brazos, manteniendo los hombros relajados. Al inhalar, aflojá levemente la presión; al exhalar, acercá un poco más las piernas al torso. Mantené la postura entre 30 segundos y 1 minuto, respirando profundo y lento.

Ayuda a la digestión y alivia la hinchazón: la postura de yoga perfecta para practicar después de las fiestas.

Podés balancearte suavemente de un lado a otro para potenciar el masaje abdominal. Si la combinás con respiración nasal lenta y consciente, el efecto relajante se potencia. Evitá hacerla inmediatamente después de comer: esperá al menos 30 a 45 minutos para mayor comodidad.

Practicar esta postura durante 5 minutos puede marcar una gran diferencia. No busca “compensar” excesos, sino ayudar al cuerpo a procesarlos con más calma. En épocas de fiestas, sumar pequeños gestos de cuidado suele ser más efectivo que grandes cambios.