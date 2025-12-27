Chau dolor de espalda baja: 3 posturas de yoga fáciles para hacer en casa y eliminar tensiones.

Hay una rutina de yoga de solamente tres ejercicios que podés hacer fácilmente en casa para aliviar el dolor lumbar. La espalda baja es una de las partes del cuerpo que más suelen doler, ya sea por contracturas o malos hábitos posturales o por estrés y tensiones del día a día.

Practicar a diario estos tres ejercicios te va a proporcionar un alivio inmediato. Lo único que necesitás es 15 minutos a solas en un espacio tranquilo, donde te puedas relajar, ropa suelta y cómoda y un yoga mat. Si no tenés, podés usar una colchoneta común o incluso una frazada o una toalla para amortiguar tu cuerpo con el suelo y que no te duelan los apoyos de los huesos.

Esta rutina fue compartida por Natalia Moreno, experta en yoga, quien comparte sus rutinas fáciles para hacer en casa en sus redes sociales. Son posturas muy sencillas, aptas para principiantes, así que no te preocupes si nunca hiciste yoga. Se recomienda que mires el video para comprender mejor las posturas.

Tres posturas de yoga para aliviar el dolor lumbar

1. Balasana: postura del niño

Arrodillate con los glúteos apoyados sobre tus talones. Llevá el torso hacia adelante, dejando que caiga sobre tus muslos. Meté la cabeza entre tus dos rodillas, asegurándote de que el cuello esté totalmente relajado.

Para mayor relajación, llevá tus dos brazos hacia los dos costados de tu cuerpo y alfojate totalmente. Quedate así unos minutos, vas a sentir cómo tu zona lumbar se distiende.

2. Supta konasana: paloma reclinada

Acostate boca arriba, con los dos brazos relajados a los costados de tu cuerpo. Elevá tu pierna izquierda en el aire con la rodilla flexionada, mientras cruzás tu pierna derecha con el pie en la rodilla contraria.

Sostené tu muslo izquierdo con tus dos manos. Mantené el sacro apoyado en el suelo. Mantenete así y hacé lo mismo con las piernas contrarias.

3. Ananda balasana: bebé feliz

Quedate en la misma posición, boca arriba. Tomá tus dedos gordos de los pies con tus dos manos, mientras llevás tus piernas lo más cerca de tu cuerpo que puedas. Intentá abrir las piernas, sin soltar los dedos de los pies.

Lo importante es que sigas manteniendo el sacro en el suelo y sientas toda la descarga de la zona lumbar. Para terminar, quedate acostado/a boca arriba con un almohadón debajo de las corvas (parte de atrás de tus rodillas).