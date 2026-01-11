El consumo elevado de sorbato de potasio aumentó el riesgo de cáncer de mama.

Dos estudios recientes publicados en las revistas médicas Nature Communications y BMJ revelaron que el consumo elevado de ciertos conservantes alimentarios está vinculado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. Estas investigaciones, que analizaron datos de más de 100.000 personas en Francia durante 14 años, podrían cambiar la forma en que regulamos estos aditivos en la industria alimentaria.

Los preservantes son sustancias añadidas a los alimentos para prolongar su vida útil. Aunque estudios previos demostraron que algunos pueden dañar células y ADN, la evidencia que los relaciona con enfermedades crónicas era limitada hasta ahora. En estos trabajos se analizaron 17 preservantes distintos y se evaluó su impacto en la salud de los adultos que participaron en el estudio NutriNet-Santé entre 2009 y 2023.

En el análisis sobre cáncer, publicado en el BMJ, no se encontró una relación directa entre el uso general de preservantes y la incidencia de cáncer. Sin embargo, quienes consumieron en mayor cantidad algunos de estos aditivos presentaron un riesgo aumentado de ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, el sorbato de potasio se asoció con un 14% más de riesgo general y un 26% en cáncer de mama, mientras que los sulfitos elevaron el riesgo general en un 12%.

Otros preservantes relacionados con mayor riesgo fueron el nitrito de sodio, que aumentó el riesgo de cáncer de próstata en un 32%, y el nitrato de potasio, vinculado a un 13% más de riesgo general y un 22% en cáncer de mama. Además, los acetatos totales y el ácido acético también mostraron incrementos significativos en el riesgo de cáncer.

Los investigadores explicaron que varias de estas sustancias podrían afectar los sistemas inmunológico e inflamatorio, facilitando el desarrollo de tumores. A pesar de tratarse de un estudio observacional sin poder establecer causalidad directa, sus resultados coinciden con pruebas experimentales previas que señalan efectos negativos de estos compuestos.

Los nitritos también se vincularon con un mayor riesgo de cáncer de próstata.

“Este estudio aporta nuevas perspectivas para que las agencias de salud reconsideren la seguridad de estos aditivos, valorando el equilibrio entre beneficios para la conservación y riesgos para la salud”, afirmaron los autores. Mientras tanto, recomendaron que los fabricantes limiten el uso innecesario de preservantes y que los consumidores opten por alimentos frescos y poco procesados.

El impacto de los conservantes en la diabetes tipo 2

Por otra parte, la investigación publicada en Nature Communications mostró que un consumo elevado de preservantes, tanto antioxidantes como no antioxidantes, se asoció con un aumento del 47%, 49% y 40% respectivamente en la incidencia de diabetes tipo 2, en comparación con quienes consumían menos estas sustancias.

De los 17 preservantes analizados, 12 estuvieron relacionados con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Mathilde Touvier, coordinadora del estudio, destacó: “Es el primer trabajo mundial que examina la conexión entre los aditivos preservantes y la aparición de diabetes tipo 2. Aunque los resultados deben confirmarse, coinciden con datos experimentales que sugieren efectos perjudiciales de varios de estos compuestos.”

Expertos externos, como el profesor William Gallagher de University College Dublin, señalaron que aunque los aumentos en el riesgo de cáncer son modestos, su impacto a nivel poblacional puede ser significativo. Esto subraya la necesidad de prestar atención a estos hallazgos y considerar cambios en las normativas y hábitos alimentarios.