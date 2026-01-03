Juventud eterna: los 5 alimentos que comen los que viven 100 años, según expertos.

Existen cinco alimentos que las personas que llegan a los 100 años consumen a diario, según los expertos en longevidad. Los centenarios que viven en las llamadas Zonas Azules, regiones del mundo donde la gente vive más y mejor, tienen algo en común: llevan una dieta saludable y con alimentos reales, lejos de los ultraprocesados.

Según investigaciones realizadas en lugares como Okinawa (Japón), Ikaria (Grecia) o Cerdeña (Italia), su alimentación está basada en productos cotidianos, accesibles y con alto valor nutricional. No se trata de comer perfecto, sino de mantener hábitos sostenidos en el tiempo.

Estas personas priorizan ingredientes reales, porciones moderadas y una relación relajada con la comida. Además, su forma de alimentarse está integrada a un estilo de vida más amplio: comen acompañados, sin apuro, con gratitud y sin culpa, explican expertos en longevidad en diálogo con Real Simple.

Además, mantienen una actitud positiva, realizan actividad física, cuentan con una fuerte red de vínculos y no fuman, según Amy Davis, nutricionista registrada. Estos factores también son factores clave para una vida larga, sostiene la experta.

Las cinco comidas que más se repiten en la dieta de los que viven 100 años

1. Legumbres

Porotos, lentejas, garbanzos y arvejas son una base fundamental en la alimentación de las personas longevas. Son ricas en fibra y proteínas vegetales, ayudan a regular el azúcar en sangre y el colesterol, y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer. En muchas Zonas Azules se consumen casi todos los días en guisos, sopas o ensaladas.

2. Aceite de oliva

Es la principal fuente de grasa en regiones como Ikaria y Cerdeña. Contiene grasas monoinsaturadas y antioxidantes que disminuyen la inflamación y protegen el corazón. Los centenarios lo usan tanto para cocinar como para condimentar, en lugar de manteca u otras grasas procesadas.

3. Frutos secos y semillas

Nueces, almendras, avellanas, semillas de sésamo o de girasol forman parte de snacks y comidas cotidianas. Aportan minerales, grasas saludables y compuestos antiinflamatorios, y están asociados con un menor riesgo de enfermedades cardíacas.

4. Pescados y mariscos

En lugar de grandes cantidades de carne roja, las poblaciones longevas consumen más pescado, especialmente en zonas costeras. El pescado graso aporta omega-3, un tipo de grasa que protege el cerebro, el corazón y el sistema inmune.

5. Batata

En Okinawa, la batata fue durante décadas el alimento principal. Es rica en fibra, vitamina A, vitamina C, potasio y antioxidantes, y ayuda a mantener un metabolismo saludable y una buena función inmunológica.