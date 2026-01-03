Receta de ensalada fresca para el verano: con salsa de yogur, cilantro y limón.

Existe una receta de ensalada fresca para hacer en verano que es muy sencilla de preparar con pocos ingredientes. El verano es la oportunidad perfecta para experimentar con nuevas ensaladas diferentes a las más comunes que preparás todos los días.

Lo novedoso de esta ensalada es su salsa de yogur con limón y cilantro, que le da un toque único. Además, lleva fideos, algo no tan común en la mayoría de las ensaladas. La receta fue compartida por Mariel Bricenos en sus redes sociales y es muy sencilla de hacer.

Receta de ensalada fresca para el verano

Ingredientes

Para la salsa:

120 gr de yogur natural.

Cilantro.

Jugo de 1 limón.

Sal y pimienta.

Para la ensalada:

Lechuga.

Jamón.

Fideos (los que quieras).

Palta.

Cebolla.

Pasos a seguir