Rosca de Reyes: receta fácil y diferencia con rosca de Pascua.

Las celebraciones no terminan, este 6 de enero será el Día de los Reyes Magos. Como es tradición en occidente, las mesas de este lado del mundo se llenan de la famosa rosca de reyes. Si este 2026 preferís hacerla casera, tenemos para vos la receta ideal. Recordá que, la única diferencia con la de pascua, es que no lleva un huevo duro en su presentación. En algunos países, durante Reyes, en lugar del huevo se esconde un muñequito del Niño Jesús.

Receta de rosca de reyes: cómo prepararla en casa

Si en Navidad preparaste el pan dulce en casa y ahora en Reyes querés seguir con el ímpetu casero, tenemos para vos la receta de rosca de reyes. Fácil y, sobre todo, muy rica, lleva pocos ingredientes y los pasos no traen grandes problemas. A continuación te la detallamos:

La rosca de Reyes no lleva huevo duro como la de Pascua.

Ingredientes

Masa

500 g de harina 0000

100 g de azúcar

25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)

200 ml de leche tibia

2 huevos

80 g de manteca a temperatura ambiente

Ralladura de 1 naranja y 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Crema pastelera

500 ml de leche

4 yemas

120 g de azúcar

40 g de maicena

Esencia de vainilla

Decoración

Frutas abrillantadas (cerezas, naranjas, higos)

Azúcar humedecido

1 huevo batido para pincelar

Preparación

En un bowl, disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar y una de harina. Dejar reposar unos 10 minutos hasta que espume. Colocar la harina en un recipiente amplio, hacer un hueco en el centro y agregar el azúcar, los huevos, la ralladura, la vainilla y la esponja de levadura. Mezclar e incorporar la manteca blanda y la sal. Amasar hasta lograr una masa suave y elástica. Tapar y dejar levar en un lugar cálido hasta que duplique su volumen. Desgasificar, formar un bollo y darle forma de rosca sobre una placa enmantecada. Tapar y dejar levar nuevamente unos 30 minutos. Para la crema pastelera, calentar la leche. Aparte, mezclar yemas, azúcar y maicena. Unir con la leche caliente, volver al fuego y cocinar hasta espesar. Enfriar. Pincelar la rosca con huevo batido, decorar con la crema pastelera, frutas abrillantadas y azúcar humedecido. Hornear en horno precalentado a 170 °C durante 30–35 minutos, hasta que esté dorada. Dejar enfriar antes de servir.

Para que la rosca de Reyes quede bien tierna, es clave respetar los tiempos de levado y evitar ambientes fríos. Si querés una miga aún más húmeda, podés pincelarla apenas sale del horno con almíbar.