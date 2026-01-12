La Rioja fue nominada a los premios Winexplorers por su fortalecimiento al enoturismo: todos los detalles

La provincia de La Rioja fue nominada a los premios Winexplorers por el desarrollo de la Ruta del Vino del Valle de Famatina, un reconocimiento que destaca el trabajo sostenido en el fortalecimiento del enoturismo, la valorización del patrimonio vitivinícola y cultural, y la articulación entre el sector público y privado para consolidar nuevos destinos turísticos productivos. La gala de premiación se realizará el próximo 29 de abril en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la segunda edición de este importante evento nacional.

La nominación pone en valor la estrategia provincial orientada a diversificar la matriz turística y productiva, posicionando al Valle de Famatina como una referencia emergente dentro del mapa vitivinícola argentino. Desde la organización de los premios se resaltó el aporte de la provincia a la riqueza y diversidad del vino nacional, así como la identidad propia que el territorio riojano expresa a través de sus paisajes, su historia y sus producciones de altura.

En ese sentido, el ministro de Producción y Ambiente de La Rioja, Ernesto Pérez, subrayó, en comunicación con medios locales, la relevancia del reconocimiento al señalar que “este es uno de los premios más importantes de la vitivinicultura argentina”. Destacó además que la nominación está directamente vinculada con el lanzamiento de la Ruta del Vino del Valle de Famatina realizado el año pasado, una iniciativa que permitió ordenar, visibilizar y potenciar la oferta enoturística de la región.

Pérez adelantó que el trabajo en el sector continuará profundizándose durante este año, con nuevas propuestas orientadas a fortalecer la identidad productiva de la provincia. Entre ellas, mencionó la próxima presentación de los vinos de altura como parte de la estrategia de promoción, una línea que busca destacar las particularidades del territorio riojano y ampliar el posicionamiento de la provincia en el mercado nacional del vino y el turismo.

La nominación también permitió visibilizar el trabajo de las bodegas del Valle de Famatina, entre las que se encuentran Chañarmuyo, Catena Zapata, La Puerta y La Riojana, así como el esfuerzo colectivo de los actores que integran la cadena del enoturismo. La articulación entre productores, prestadores turísticos y el Estado provincial fue señalada como uno de los pilares para el crecimiento sostenido del sector.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este reconocimiento es el resultado de una política pública que involucra a la Secretaría de Turismo, al Ministerio de Producción y Ambiente y a los operadores privados, con el objetivo de generar desarrollo local, empleo y nuevas oportunidades en el interior de la provincia.

Crecieron las exportaciones de vino

Las exportaciones de vino riojano aumentaron un 43,8 % en noviembre con respecto al mismo mes de 2024. Con estos valores, el sector logró cortar una racha negativa que acumulaba seis meses consecutivos con números en rojo. Los datos fueron publicados en el informe mensual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y difundidos por el portal Economía Riojana.

Ocurre que, en el mes de noviembre los despachos de vino riojano al exterior alcanzaron los 2.981 hectolitros (hl), mientras que en igual mes de 2024 la provincia había exportado 2.073 hl. Esa diferencia positiva se tradujo en un incremento interanual del 43,8% de las ventas en el mercado externo. En base a estos volúmenes de venta, el INV informó que en noviembre La Rioja exportó vinos por un monto total de u$s 781.000.

El informe del INV arrojó que en el mes de noviembre la provincia de Mendoza fue la principal exportadora de vinos del país con 148.861 hl comercializados. San Juan ocupó el segundo lugar con 4.769 hl. En tanto, La Rioja quedó en el tercer lugar de la lista con 2.981 hl mientras que Salta se ubicó en el cuarto puesto con 2.217 hl exportados.

Por otro lado, a nivel país en noviembre se exportaron vinos por un volumen de 159.884 hl, lo cual evidenció una caída del 8,6% con relación a lo vendido en el mismo mes del año anterior. Esto significa que en noviembre las exportaciones de vino riojanas quedaron un 52,4% por encima de la media nacional.