Italiana Meloni lanza una inusual crítica a Trump tras su ataque al papa

FOTO DE ARCHIVO: El Papa León XIV se reúne con la Primera Ministra italiana Giorgia Meloni, en el Vaticano

​El ataque del presidente estadounidense Donald Trump al papa León fue "inaceptable", declaró el lunes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sumándose a políticos de todo el espectro político ‌en salir en defensa del pontífice.

La ‌declaración supuso una reprimenda pública extremadamente inusual hacia Trump por parte de Meloni, quien ha cultivado vínculos especialmente estrechos con el republicano, lo que pone de relieve la indignación generalizada en Italia por su arremetida contra el papa León.

Trump desató la polémica nL6N40W0CH al calificar a León de "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior" en una larga diatriba el domingo. Posteriormente, publicó una imagen generada por IA en la que se representaba a sí ​mismo como una figura parecida ⁠a Jesús, lo que provocó una mayor indignación entre los cristianos, que consideraron la ‌imagen blasfema.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El papa León, líder de los 1.400 millones de católicos del ⁠mundo, respondió rápidamente, diciendo a periodistas que "no temía" al ⁠Gobierno de Trump y prometiendo seguir alzando la voz contra la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán y en defensa de los migrantes.

Meloni emitió un comunicado inicial en apoyo a ⁠León, aunque no hizo ninguna mención específica al ataque de Trump.

Los políticos de la ​oposición la acusaron de carecer del valor necesario para desafiar ‌directamente a Trump, lo que la llevó a ‌emitir un segundo comunicado más tarde para aclarar su postura.

"Considero inaceptables las palabras del ⁠presidente Trump hacia el Santo Padre. El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que haga un llamamiento a la paz y condene toda forma de guerra", afirmó.

Meloni fue la única líder europea que asistió a la toma de posesión ​de Trump en ‌2025 y esperaba que su amistad reforzara su posición tanto en su país como en el extranjero.

Sin embargo, Trump corre el riesgo de convertirse en un lastre, ya que el 66% de los italianos tiene una opinión negativa del líder estadounidense. Las encuestas indican que los vínculos de Meloni con la Casa Blanca ⁠podrían haber sido un factor determinante en su derrota el mes pasado en el referéndum sobre la reforma judicial.

El viceprimer ministro Matteo Salvini, quien también se ha relacionado estrechamente con Trump en el pasado, se distanció igualmente del republicano, lo que pone de relieve cómo la extrema derecha europea está tratando de alejarse de la órbita de MAGA.

"El papa León es un líder espiritual para miles de millones de católicos, pero más allá de eso, si hay una persona que lucha por ‌la paz, esa es el papa León, por lo que atacarlo no parece ni sensato ni útil", afirmó en un comunicado.

El papa es el obispo de Roma y líder espiritual de millones de católicos italianos, lo que hace que los políticos de todo el espectro político se muestren cautelosos a la hora de enfrentarse a él.

"Han pasado siglos desde que se vio un acto de ‌agresión tan descarado contra el pontífice romano", dijo el ex primer ministro de centroizquierda Matteo Renzi, añadiendo que era vital tanto para los católicos como para los no creyentes defender a León.

"Al fin ‌y al cabo, es ⁠un 'constructor de puentes', a diferencia de Trump, un destructor de relaciones y de civilización. La única ventaja es esta: los Trump van y vienen, los ​papas permanecen", afirmó.

El comentario se hacía eco de un dicho italiano, "chi mangia papa crepa", que significa algo así como "quien intenta devorar al papa muere", un proverbio nacido de siglos de tensión entre los sucesivos papados y los gobernantes temporales.

Con información de Reuters