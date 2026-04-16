El Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, celebra una reunión informativa sobre la guerra de Irán, en el Pentágono

Por Phil Stewart ​y Idrees Ali

WASHINGTON, 16 abr (Reuters) - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, citó el jueves pasajes ‌de la Biblia para ‌arremeter contra los medios de comunicación, comparando a los periodistas con los adversarios judíos de Jesucristo que conspiraban "para destruirlo".

Los comentarios de Hegseth pretendían contrarrestar lo que él consideraba una cobertura negativa de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, y los hizo además ​durante una disputa cada ⁠vez más intensa entre el presidente Donald Trump ‌y el papa León, el primer líder de ⁠la Iglesia católica nacido en ⁠Estados Unidos y un crítico de la guerra.

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La disputa dio un nuevo giro esta semana cuando Trump publicó en ⁠las redes sociales imágenes de Jesús abrazándole y ​de sí mismo como una figura ‌parecida a Jesús.

Hegseth, cuyo cristianismo ‌se ha convertido en un tema central de su ⁠mandato al frente del Pentágono, aprovechó sus palabras de apertura en una rueda de prensa del Pentágono sobre la guerra con Irán para reflexionar sobre un ​sermón dominical ‌acerca de cómo los fariseos intentaron socavar a Jesús incluso después de haberlo visto realizar un milagro.

Sus corazones se endurecieron contra Jesús, dijo Hegseth, y "los fariseos salieron y de inmediato se reunieron ⁠para deliberar contra él, sobre cómo destruirlo".

"Me senté allí en la iglesia y pensé: nuestra prensa es igual que estos fariseos", dijo Hegseth a periodistas reunidos en la sala de prensa del Pentágono, y añadió que no se refería a todo el mundo, sino a "la prensa tradicional que ‌odia a Trump".

"Los fariseos escrutaban cada buena acción para encontrar una infracción. Solo buscaban lo negativo. Los corazones endurecidos de nuestra prensa están calibrados únicamente para impugnar", agregó.

En los últimos días, Hegseth y Trump han recurrido repetidamente al ‌lenguaje cristiano para hablar de la guerra, y ambos han calificado de milagro el rescate, el Domingo de Pascua, de un ‌piloto estadounidense ⁠derribado en Irán.

Hegseth, en un servicio religioso el mes pasado, rezó para que las tropas ​pudieran llevar a cabo "una acción de violencia abrumadora contra aquellos que no merecen piedad".

(Reportaje de Phil Stewart e Idrees Ali; Editado en español por Javier López de Lérida)