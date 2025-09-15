El sospechoso del tiroteo contra Charlie Kirk no coopera con las autoridades, según el gobernador de Utah

FOTO DE ARCHIVO. Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, se pone una gorra MAGA durante la conferencia AmericaFest 2024 patrocinada por el grupo conservador Turning Point en Phoenix, Arizona, Estados Unidos

El hombre detenido por el asesinato del activista de derechas Charlie Kirk no está cooperando con las autoridades, pero los investigadores están trabajando para establecer un motivo del tiroteo hablando con sus amigos y familiares, dijo el domingo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Cox dijo que el supuesto francotirador, Tyler Robinson, de 22 años, sería acusado formalmente el martes. Permanece detenido en Utah.

Los investigadores aún no han aclarado por qué Robinson escaló supuestamente una azotea de la Universidad de Utah Valley durante un acto al aire libre y disparó a Kirk en el cuello a larga distancia el miércoles.

Kirk, un firme aliado del presidente Donald Trump y cofundador del grupo estudiantil conservador Turning Point USA, murió de un solo disparo de rifle durante el acto al que asistieron 3.000 personas en Orem, a unos 65 kilómetros al sur (40 millas) de Salt Lake City.

El asesinato avivó el temor a un repunte de la violencia política en Estados Unidos y a una división cada vez más profunda entre la izquierda y la derecha.

Robinson no ha confesado nada a los investigadores, dijo Cox al programa "This Week" de la ABC.

"No está cooperando, pero toda la gente que le rodeaba sí lo estaba haciendo, y creo que eso es muy importante", dijo el gobernador republicano.

Una de las personas que aparentemente está hablando con los investigadores es la compañera de piso de Robinson, que también era una pareja sentimental, dijo Cox, citando al FBI. Cox describió a la compañera de piso como "un hombre en transición a mujer" y dijo que ha sido "increíblemente cooperativa".

Reuters no ha podido localizar a la compañera de piso, ni a sus representantes, para recabar sus comentarios. Reuters no ha podido determinar quién actúa como representante legal de Robinson.

Al preguntársele en el programa "State of the Union" de la CNN si la identidad de género de la compañera de piso es relevante para la investigación, Cox dijo: "Eso es lo que estamos tratando de averiguar ahora mismo... Es fácil sacar conclusiones de eso, y por eso tenemos los casquillos de bala, otras pruebas forenses que están llegando, y tratando de reconstruir todas esas cosas juntas".

Los investigadores encontraron mensajes grabados en cuatro casquillos de bala, que incluían referencias a memes y chistes sobre videojuegos. Una declaración jurada presentada por las autoridades en el caso describía estos mensajes. Una de las inscripciones, según la declaración jurada, decía: "¡hey fascista! CATCH!", seguido de una combinación de flechas de dirección, una aparente referencia a una secuencia de pulsaciones de botones que desencadena una bomba en un popular videojuego.

En otro casquillo, según la declaración jurada, se leía: "If you read This, you are GAY Lmao", abreviatura de "laughing my ass off".

La cargada retórica de Kirk, que a menudo incluía comentarios anti-LGBT y antiinmigrantes, atrajo a legiones de conservadores, pero también engendró fuertes reacciones entre los progresistas y suscitó críticas generalizadas.

Robinson, estudiante de tercer curso en el programa de aprendizaje de electricidad del Dixie Technical College, perteneciente al sistema universitario público de Utah, fue detenido en casa de sus padres, a unos 420 kilómetros al suroeste del lugar del crimen, tras una persecución de 33 horas.

Con información de Reuters