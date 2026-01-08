Entradas para Vibra Festival en Florianópolis 2026: dónde comprar para ver a Damas Gratis, Ke Personajes, La Delio Valdez y más bandas

Vibra Festival desembarca por primera vez en Florianópolis, Brasil, para copar con la mejor música el Stage Music Park, con una edición especial dedicada a la cumbia y un line up de lujo. El festival creado para argentinos por el mundo —que ya tuvo exitosas ediciones en España— continúa su expansión internacional y elige uno de los destinos más convocantes del verano para celebrar la música argentina.
El reconocido evento reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la cumbia y la música popular argentina: Damas Gratis, ícono indiscutido del género y referente de varias generaciones; Ke Personajes, una de las bandas más escuchadas y convocantes del momento; La Delio Valdez, con su inconfundible mezcla de cumbia, orquesta y baile; y Gauchito Club, el grupo mendocino de indie tropical en pleno crecimiento.
Cuándo es y por dónde comprar entradas para el Vibra Festival
- La fiesta se realizará el próximo jueves 5 de febrero en el Stage Music Park.
- Las entradas se pueden adquirir a través de las páginas de Linkarte en Argentina y Blueticket en Brasil.
Precios de las entradas para el Vibra Festival en Florianópolis
- Campo VIP: $100.317
- General: $57.358
- Pista Premium: $114.717
Cómo es el Vibra Festival
Además de la presencia de Damas Gratis, Ke Personajes, La Delio Valdez y Gauchito Gil, como cierre de la noche, el festival se extiende hasta las 5 AM con un DJ set de Fiesta Polenta y la celebración de los 10 años de Jacks London, la disco elegida por turistas que visitan la isla, garantizando un final cargado de energía.
La llegada de Vibra Festival a Florianópolis se da en un contexto ideal. La ciudad es uno de los destinos más elegidos por los argentinos, se espera que este verano supere el millón de turistas y más de 200.000 visitantes de nuestro país solo en febrero. Con vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán, Florianópolis es el escenario ideal para esta nueva edición del festival.
El evento ya cuenta con dos ediciones exitosas en distintas ciudades de España, realizadas en 2024 y 2025, que lo consolidaron como un punto de encuentro para la comunidad argentina en Europa. A lo largo de estas ediciones, el escenario de Vibra reunió a grandes artistas de la música nacional y popular como Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Las Pelotas, Los Pericos, Karina, Ulises Bueno, Virus, Miss Bolivia, y 2 Minutos, entre otros. Para este año, habrá una tercera edición en España, confirmando su crecimiento y consolidación como uno de los festivales argentinos con mayor proyección internacional.