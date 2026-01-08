Entradas para Vibra Festival en Florianópolis 2026: dónde comprar para ver a Damas Gratis, Ke Personajes, La Delio Valdez y más bandas

El Vibra Festival se muda a Florianópolis.

Vibra Festival desembarca por primera vez en Florianópolis, Brasil, para copar con la mejor música el Stage Music Park, con una edición especial dedicada a la cumbia y un line up de lujo. El festival creado para argentinos por el mundo —que ya tuvo exitosas ediciones en España— continúa su expansión internacional y elige uno de los destinos más convocantes del verano para celebrar la música argentina.

El reconocido evento reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la cumbia y la música popular argentina: Damas Gratis, ícono indiscutido del género y referente de varias generaciones; Ke Personajes, una de las bandas más escuchadas y convocantes del momento; La Delio Valdez, con su inconfundible mezcla de cumbia, orquesta y baile; y Gauchito Club, el grupo mendocino de indie tropical en pleno crecimiento.

Cuándo es y por dónde comprar entradas para el Vibra Festival

La fiesta se realizará el próximo jueves 5 de febrero en el Stage Music Park.

Las entradas se pueden adquirir a través de las páginas de Linkarte en Argentina y Blueticket en Brasil.

Precios de las entradas para el Vibra Festival en Florianópolis

Campo VIP: $100.317

General: $57.358

Pista Premium: $114.717

Cómo es el Vibra Festival

Además de la presencia de Damas Gratis, Ke Personajes, La Delio Valdez y Gauchito Gil, como cierre de la noche, el festival se extiende hasta las 5 AM con un DJ set de Fiesta Polenta y la celebración de los 10 años de Jacks London, la disco elegida por turistas que visitan la isla, garantizando un final cargado de energía.

Damas Gratis dirá presente en Brasil.

La llegada de Vibra Festival a Florianópolis se da en un contexto ideal. La ciudad es uno de los destinos más elegidos por los argentinos, se espera que este verano supere el millón de turistas y más de 200.000 visitantes de nuestro país solo en febrero. Con vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán, Florianópolis es el escenario ideal para esta nueva edición del festival.

El evento ya cuenta con dos ediciones exitosas en distintas ciudades de España, realizadas en 2024 y 2025, que lo consolidaron como un punto de encuentro para la comunidad argentina en Europa. A lo largo de estas ediciones, el escenario de Vibra reunió a grandes artistas de la música nacional y popular como Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Las Pelotas, Los Pericos, Karina, Ulises Bueno, Virus, Miss Bolivia, y 2 Minutos, entre otros. Para este año, habrá una tercera edición en España, confirmando su crecimiento y consolidación como uno de los festivales argentinos con mayor proyección internacional.