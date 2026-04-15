EEUU impone sanciones contra la infraestructura de transporte de petróleo de Irán

El edificio del Tesoro de Estados Unidos en Washington.

​El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el ‌miércoles que estaba ‌actuando contra la infraestructura de transporte de petróleo de Irán mediante la imposición de sanciones a más de dos decenas de personas, empresas y ​buques.

Las sanciones ⁠se dirigen a una red ‌del magnate iraní ⁠del transporte de petróleo ⁠Mohammad Hossein Shamkhani, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado. ⁠Hossein Shamkhani es hijo ​de Ali Shamkhani, una ‌figura clave de ‌las políticas de seguridad y ⁠nucleares de Irán que murió en los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán ​el 28 ‌de febrero.

"El Tesoro está actuando de forma agresiva con la iniciativa 'Furia económica' al apuntar contra las élites ⁠del régimen, como la familia Shamkhani, que intentan lucrarse a costa del pueblo iraní", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.

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El Departamento del Tesoro ‌también está sancionando al ciudadano iraní Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, a quien acusa de ser un financiador de Hezbolá, y a ‌tres empresas vinculadas a una trama de blanqueo de capitales que ‌implica la ⁠venta de petróleo iraní a cambio de ​oro venezolano.

Con información de Reuters