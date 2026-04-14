Ver Estudiantes vs. Cusco en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El Pincha juega por Libertadores.

Estudiantes de La Plata recibirá este martes a las 19 horas a Cusco FC en búsqueda de sumar de a tres por primera vez en la fase de grupos de esta Copa Libertadores de América. El Pincha llega en un buen momento en el torneo local, donde se encuentra con 24 unidades muy bien ubicado a falta de tres fechas para que finalice la fase regular, después de un comienzo de temporada difícil con la salida de Eduardo Domínguez.

El equipo que dirige el uruguayo Alexander "Cacique" Medina viene de dar vuelta un partido muy duro frente a Unión de Santa Fe, donde empezó perdiendo 1 a 0 y logró dar vuelta el marcador por 2 a 1. Este triunfo lo deja bien posicionado y le abre la chance de rotar en algún encuentro en el plano doméstico para poner lo mejor en la Libertadores, en un mes de abril de agenda apretada.

Por dónde ver Estudiantes frente a Cusco FC

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estudiantes y Cusco FC será transsmitido por Disney+ y Fox Sports.

El arranque del Pincha en la Libertadores

Estudiantes viene de vencer a Unión.

El equipo platense comparte grupo con Flamengo, campeón vigente del torneo y también quién lo eliminó de la última Libertadores en 2025, en una serie muy pareja en la que el Pincha logró llevar todo a los penales y quedó a las puertas de pasar a las semifinales de la competencia. En esta edición, Estudiantes arrancó el torneo con un empate 1 a 1 frente Independiente de Medellín en Colombia, en un duelo que arrancó ganando pero en donde no pudo sostener la ventaja. En los papeles el DIM es el rival a vencer para el León, que tiene en Flamengo el rival más difícil del grupo y lo tendrá que enfrentar primero de visitante, por lo que ganarle a Cusco es fundamental para no complicarse con vistas al futuro.

Dos dudas para Estudiantes de La Plata

El equipo pincharrata llega con dos incógnitas de cara al once titular. Alexis Castro y Facundo Farías se disputan un lugar en la parte de adelante, al igual que Brian Aguirre con Edwuin Cetré. El once saldría con Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Facundo Farías o Alexis Castro, Edwuin Cetré o Brian Aguirre; Guido Carrillo.