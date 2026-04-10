EEUU convoca al embajador iraquí por el ataque con drones contra una sede diplomática en Bagdad

FOTO DE ARCHIVO. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, asiste a un almuerzo de trabajo en la Cumbre Escudo de las Américas en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida, EEUU

Por Jasper Ward ​y Kanishka Singh

WASHINGTON, 10 abr (Reuters) - El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, convocó el ‌jueves al embajador ‌iraquí, Nizar Khirullah, tras el ataque con un dron contra una importante instalación diplomática estadounidense en Bagdad, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

La embajada de Estados Unidos en Bagdad había informado anteriormente de que "milicias terroristas" iraquíes, a las que Washington acusa ​de estar alineadas ⁠con Irán, habían llevado a cabo múltiples ataques ‌con drones cerca del Centro de Apoyo ⁠Diplomático de Bagdad y del ⁠Aeropuerto Internacional de Bagdad el miércoles.

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El Departamento de Estado señaló que Landau reconoció los esfuerzos de las fuerzas ⁠de seguridad iraquíes para responder, al tiempo ​que hizo hincapié en "el fracaso del ‌Gobierno iraquí a la hora ‌de prevenir estos ataques".

El Departamento de Estado señaló ⁠que Washington espera que el Gobierno iraquí adopte medidas para desmantelar los grupos milicianos alineados con Irán en Irak.

También señaló que "algunos elementos asociados al Gobierno ​iraquí siguen ‌proporcionando activamente cobertura política, financiera y operativa a las milicias".

Decenas de personas han perdido la vida en Irak desde el inicio de la guerra con Irán, según las autoridades ⁠sanitarias iraquíes. Entre ellas se encuentran civiles, miembros de las Fuerzas de Movilización Popular chiitas afiliadas a Irán, combatientes peshmerga kurdos aliados de EEUU, policías y militares.

La guerra con Irán comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero. Irán respondió con sus ‌propios ataques contra Israel y los países del golfo Pérsico donde hay bases estadounidenses. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques israelíes contra Líbano han causado miles de muertos y millones ‌de desplazados.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el martes un alto el fuego de dos semanas con Irán, ‌que sigue siendo ⁠frágil. Trump había amenazado anteriormente con destruir toda la civilización iraní en unas ​declaraciones que fueron ampliamente condenadas.

Con información de Reuters