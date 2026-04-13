Demanda de Trump contra el WSJ por artículo sobre Epstein ha sido desestimada, por el momento

El presidente estadounidense Donald Trump llega al jardín sur de la Casa Blanca en Washington.

​Un juez estadounidense desestimó el lunes la demanda por ‌difamación presentada ‌por Donald Trump contra el Wall Street Journal por un artículo en el que se afirmaba que el nombre del presidente figuraba en una ​felicitación de ⁠cumpleaños de 2003 dirigida a Jeffrey ‌Epstein.

El magistrado, sin ⁠embargo, señaló que ⁠Trump podría volver a presentar la demanda.

El juez federal de distrito Darrin ⁠Gayles afirmó que Trump ​no cumplía el ‌criterio de "malicia real" ‌que deben superar las figuras ⁠públicas en los casos de difamación.

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Esto significa que deben demostrar no solo que una ​declaración ‌pública sobre ellos era falsa, sino también que el medio de comunicación o la persona que la ⁠realizó sabía o debería haber sabido que era falsa.

Gayles dijo que Trump podría presentar una versión modificada de la demanda antes del 27 de abril.

En su ‌demanda, Trump calificó la supuesta felicitación de cumpleaños de "falsa" y reclamó 10.000 millones de dólares por lo que denominó daño ‌a su reputación. Dow Jones, filial de News Corp y matriz del ‌Journal, defendió ⁠la veracidad de su artículo del 17 de ​julio de 2025.

Con información de Reuters