Corea del Sur y EEUU mantendrán conversaciones sobre visados para empresas el martes

FOTO DE ARCHIVO. Las banderas surcoreana y estadounidense ondean una junto a la otra en Yongin, Corea del Sur

29 sep (Reuters) -Corea del Sur y Estados Unidos se reunirán el martes en su primer grupo de trabajo para debatir los sistemas de visados para las empresas coreanas que operan en Estados Unidos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Seúl.

Las conversaciones tienen por objeto mejorar los programas de visados de Estados Unidos para las empresas surcoreanas en ese país, tras una redada masiva que condujo a la detención de cientos de trabajadores surcoreanos en unas instalaciones de baterías de automóvil de Hyundai Motor en construcción en Georgia a principios de este mes.

Wi Sung-lac, principal asesor de seguridad nacional de Corea del Sur, dijo el lunes que el país resolvería los problemas de visado lo antes posible para crear un mejor entorno para las inversiones coreanas en Estados Unidos.

Las empresas surcoreanas se han convertido en grandes inversores en EEUU, construyendo fábricas que a menudo requieren cualificaciones muy técnicas que no son fáciles de encontrar en Estados Unidos.

Pero, a diferencia de algunos países como Australia, Canadá y México, los surcoreanos no tienen acceso a visados de trabajo con un tratado especial.

En su lugar, los trabajadores de las empresas surcoreanas han utilizado programas de exención de visados o visados temporales para algunas actividades relacionadas con la empresa.

"Nos centraremos en hacer más claros los sistemas (de visados) actuales y trataremos de diseñar además una nueva categoría", aunque es difícil saber cuándo se completará", dijo Wi el lunes en una rueda de prensa.

"Intentaremos alcanzar un resultado lo antes posible", añadió.

Wi reiteró que Corea del Sur no podía pagar 350.000 millones de dólares en efectivo por un paquete de inversiones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió como parte de un acuerdo para reducir los aranceles.

Washington había acordado reducir los aranceles sobre las importaciones procedentes de Corea del Sur a cambio del paquete de inversiones, pero las negociaciones de seguimiento para concretar los detalles, incluida la estructura del paquete de inversiones, se han estancado.

Los problemas de visados para los trabajadores coreanos no están necesariamente relacionados con las negociaciones arancelarias en curso, pero su resolución ayudaría a las empresas del país en EEUU, dijo Wi.

Con información de Reuters