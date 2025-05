Formosa garantiza el acceso a la educación: Insfrán inauguró la obra 1515 de su gestión

Durante la mañana del miércoles, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de la refacción y ampliación de la escuela primaria N°460 Misión del Timbó y Jardín de Infantes N°41 en la localidad de Herradura. Con este acto el primer mandatario provincial llegó a las 1.515 obras de su gestión.

Luego de la alocución de directivos y funcionarios, el mandatario entregó certificados a estudiantes de tercer año de la EPEP N° 460 que participaron de las Pruebas Aprender Alfabetización 2024, donde la provincia obtuvo el primer lugar. Asimismo, hizo entrega de indumentaria deportiva para la niñez formoseña; y emprendedores del Mercado Comunitario de Herradura le entregaron un presente al Gobernador.

Al finalizar el acto, Insfrán recorrió las instalaciones de los flamantes edificios y dialogó con los protagonistas de esta jornada: los niños y niñas que asisten a ambas instituciones educativas. Del acto también participaron el vicegobernador, Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz; el intendente local, Enrique Heizenreder; ministros del Ejecutivo Provincial, diputados nacionales y provinciales, jefes de las fuerzas de seguridad, directivos de la Institución, concejales locales y público en general.

El orgullo de Insfrán tras las Pruebas Aprender

"Que alegría el mostrarle a todos los argentinos que alumnos de estas escuelas han sido los que llevaron en alto la bandera del formoseño en el área de educación, ya que han sido protagonistas de las Pruebas Aprender", comenzó en su discurso el formoseño. Bajo esta línea, se diferenció del modelo educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): "Si de injusticia social hablamos, hablemos de CABA. Ahí el pobre es pobre y no tiene la igualdad de oportunidades de pagar una cuota porque los colegios son privados".

En ese marco, destacó que en la provincia no ocurre eso, porque enaltecen la bandera de la justicia social, "que es nada menos la igualdad de oportunidades". Y agregó: "¿Cómo pueden hablar de meritocracia ellos si uno no tiene nada y el otro tiene todo? Primero hay que hacer justicia social. No hay libertad sin justicia social".

Frente a los cuestionamientos sobre los resultados que obtuvo la provincia, Insfrán subrayó que "estas pruebas se hacen en todos los sistemas y en todos los lugares", por lo que no es sostenible el argumento de que desde la gestión provincial seleccionaron "a los chicos de las escuelas para las pruebas".

Oposición al modelo de Milei

En otro tramo del discurso, cuestionó las recientes declaraciones que hizo el presidente Javier Milei con respecto al neoblanqueo anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo. "Habla de que el narcotráfico no se combate de otra manera que no sea a través del sistema de la justicia, a través de la seguridad. Dice que la cuestión económica tiene que ser libre y no debe usarse para perseguir el delito", explicó el gobernador.

Bajo esta línea, continuó: "Es decir que el narco puede blanquear ese recurso sin ningún problema, según el criterio de ese presidente. No es anarcocapitalista, es narco criminal. ¿Qué quieren hacer de nuestro país? ¿Un país libre en el que cualquier recurso económico de estas actividades copen nuestro país? Es una barbaridad, no lo podemos permitir".

Con estos cuestionamientos, puso en valor "la herramienta que da la democracia, que es el voto", para poder expresar la voluntad popular, en donde el pueblo tiene la decisión "de ver si aceptan o luchan su modelo".