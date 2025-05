Modelo Formoseño: la política de Insfrán que pone en valor la educación pública y potencia el conocimiento infantil

Durante la mañana del miércoles, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de la refacción y ampliación de la Escuela Primaria N°460 "Misión del Timbó" y Jardín de Infantes N°41. En este marco, el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, destacó el Modelo Formoseño en su compromiso con la educación pública.

En este marco, el ministro subrayó que "la educación es el nuevo rostro de la justicia social, imprescindible para enfrentar los desafíos del siglo XXI". "Insfrán reafirma su compromiso con la salud y la educación cumpliendo con la voluntad de su pueblo, la inversión de educación representa una decisión soberana en favor del desarrollo de los formoseños, y da resultados", agregó al explicar la importancia de este modelo.

Por último, destacó que de esta escuela salieron ocho alumnos que participaron de las Pruebas Aprender, en las que la provincia se destacó en sus resultados: "Esta escuela fue protagonista de los resultados de las pruebas Aprender 2024 con 8 de sus alumnos. Esta escuela es el ejemplo del esfuerzo del Modelo Formoseño".

Del acto también participaron el vicegobernador, Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el intendente local, Enrique Heizenreder; ministros del Ejecutivo Provincial, diputados nacionales y provinciales, jefes de las fuerzas de seguridad, directivos de la Institución, concejales locales y público en general.

El discurso de Insfrán

En su turno de hablar, el primer mandatario formoseño destacó el Modelo Formoseño para mejorar la infraestructura educativa: "Que alegría el mostrarle a todos los argentinos que alumnos de estas escuelas han sido los que llevaron en alto la bandera del formoseño en el área de educación, ya que han sido protagonistas de las Pruebas Aprender", comenzó en su discurso el formoseño.

Bajo esta línea, se diferenció del modelo educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): "Si de injusticia social hablamos, hablemos de CABA. Ahí el pobre es pobre y no tiene la igualdad de oportunidades de pagar una cuota porque los colegios son privados".

En ese marco, destacó que en la provincia no ocurre eso, porque enaltecen la bandera de la justicia social, "que es nada menos la igualdad de oportunidades". Y agregó: "¿Cómo pueden hablar de meritocracia ellos si uno no tiene nada y el otro tiene todo? Primero hay que hacer justicia social. No hay libertad sin justicia social".

Frente a los cuestionamientos sobre los resultados que obtuvo la provincia, Insfrán subrayó que "estas pruebas se hacen en todos los sistemas y en todos los lugares", por lo que no es sostenible el argumento de que desde la gestión provincial seleccionaron "a los chicos de las escuelas para las pruebas".