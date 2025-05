Insfrán destacó el modelo educativo de Formosa tras los resultados de las Pruebas Aprender: "Justicia social"

Durante la mañana del miércoles, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de la refacción y ampliación de la Escuela Primaria N°460 "Misión del Timbó" y Jardín de Infantes N°41. En este marco, brindó un discurso en el que destacó el modelo educacional de la provincia, el cual consiguió notables resultados en las recientes Pruebas Aprender.

"Que alegría el mostrarle a todos los argentinos que alumnos de estas escuelas han sido los que llevaron en alto la bandera del formoseño en el área de educación, ya que han sido protagonistas de las Pruebas Aprender", comenzó en su discurso el formoseño. Bajo esta línea, se diferenció del modelo educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): "Si de injusticia social hablamos, hablemos de CABA. Ahí el pobre es pobre y no tiene la igualdad de oportunidades de pagar una cuota porque los colegios son privados".

En ese marco, destacó que en la provincia no ocurre eso, porque enaltecen la bandera de la justicia social, "que es nada menos la igualdad de oportunidades". Y agregó: "¿Cómo pueden hablar de meritocracia ellos si uno no tiene nada y el otro tiene todo? Primero hay que hacer justicia social. No hay libertad sin justicia social".

Frente a los cuestionamientos sobre los resultados que obtuvo la provincia, Insfrán subrayó que "estas pruebas se hacen en todos los sistemas y en todos los lugares", por lo que no es sostenible el argumento de que desde la gestión provincial seleccionaron "a los chicos de las escuelas para las pruebas".

Oposición al modelo de Milei

En otro tramo del discurso, cuestionó las recientes declaraciones que hizo el presidente Javier Milei con respecto al neoblanqueo anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo. "Habla de que el narcotráfico no se combate de otra manera que no sea a través del sistema de la justicia, a través de la seguridad. Dice que la cuestión económica tiene que ser libre y no debe usarse para perseguir el delito", explicó el gobernador.

Bajo esta línea, continuó: "Es decir que el narco puede blanquear ese recurso sin ningún problema, según el criterio de ese presidente. No es anarcocapitalista, es narco criminal. ¿Qué quieren hacer de nuestro país? ¿Un país libre en el que cualquier recurso económico de estas actividades copen nuestro país? Es una barbaridad, no lo podemos permitir".

Con estos cuestionamientos, puso en valor "la herramienta que da la democracia, que es el voto", para poder expresar la voluntad popular, en donde el pueblo tiene la decisión "de ver si aceptan o luchan su modelo".

"Nosotros el 29 de junio tenemos una elección importantísima, donde debemos demostrar que nosotros no estamos de acuerdo con la política nacional y que sí respaldamos las políticas del Modelo Formoseño. Estamos todos convocados a participar y elegir quiénes queremos que nos den una Constitución en donde estén contemplados todos los derechos adquiridos", agregó.

Al finalizar, Insfrán reflexionó: "El Modelo Formoseño busca que todos crezcamos en el mismo nivel, o todo tengamos esa posibilidad. Todos somos diferentes, pero debe haber una línea de vida por debajo de la cual no tenga que vivir ningún formoseño. De ahí en adelante está la meritocracia, pero tenemos que garantizar una línea de vida por la que debajo no tenga que vivir ningún formoseño. Ese es el sello del Modelo Formoseño".