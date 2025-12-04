EN VIVO
Educación pública

Ciencia y tecnología: Formosa vivirá la nueva edición de Expo IPF 2025 con el fin de promover el conocimiento

La actividad se realizará en la sede del Instituto Politécnico de Formosa, en el Polo Científico y Tecnológico, e incluirá presentaciones de las tecnicaturas en Química Industrial, Telecomunicaciones, Mecatrónica y Desarrollo de Software.

04 de diciembre, 2025 | 11.30

La provincia vivirá la Expo IPF 2025, un evento académico con el fin de promover y dar a conocer los proyectos finales de estudiantes formoseños en el Instituto Politécnico Formosa "Dr. Alberto Zorrilla". El evento se desarrollará hasta el viernes 5 de diciembre. 

La actividad se desarrollará en la sede del IPF, ubicada en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, a 16 kilómetros de la capital provincial sobre la Ruta Nacional 81, con las Tecnicaturas Superiores en Química Industrial (TSQI), Telecomunicaciones (TST), Mecatrónica (TSM) y Desarrollo de Software Multiplataforma (TSDSM). La apertura será el miércoles a las 9 horas, con el discurso del director de la institución, Horacio Gorostegui, mientras que el cierre está previsto para el jueves a las 16 horas.

De acuerdo con información de la Agencia de Noticias Formosa, el miércoles 3 las exposiciones comenzarán a las 10.30 con el proyecto “Desalinización del agua para consumo bovino” de TSQI. Le seguirán “Desalinización del agua para consumo”, a cargo de estudiantes de TSM, y “Eco cuero a base de mango”, nuevamente de TSQI. Más tarde, la TSM presentará “Dosificación automática de jarabe simple” y la jornada cerrará con “Smart Parking” de TST.

Una semana que refleja la inversión en la educación pública

Hoy la actividad comenzará a las 9 a.m., con dos presentaciones de “Bioceldas”, una a cargo de TSQI y otra de TSM. A las 10.30 será el turno de “Forpulse”, desarrollado por alumnos de TST. Luego, TSQI expondrá “Macetas biodegradables” y TST continuará con “Detección temprana de incendios”.

Este viernes, último día de la expo y el más extenso por la cantidad de actividades, la organización dedicará exclusivamente las jornadas a los proyectos de Desarrollo de Software Multiplataforma. Desde las 9.10 se sucederán las presentaciones de “Conciencia - Plataforma de gestión de publicaciones académicas”, “CHATUR - Asistente virtual turístico”, “LEOTECA - Tinta Formoseña”, “Plataforma educativa inclusiva”, “Prevención y salud infantil formoseña” y “G-INV - Gestión de inventario educativo”.

Tras un receso, las actividades se retomarán a las 13.45 con “GESPORT - Gestión de eventos deportivos”, “SIGELED - Gestión documental de legajos docentes”, “Asistente inteligente para la Administración Pública”, “SMART-PARKING” y, finalmente, “PIAXION – Sistema tutor inteligente”, cuyo horario de exposición será a las 16.

La Expo IPF 2025 permitirá visibilizar el trabajo formativo y tecnológico de los estudiantes del Instituto Politécnico y acercar a la comunidad los desarrollos producidos en el ámbito del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. Los mismos destacan los logros de los formoseños que pueden acceder a la educación pública y gratuita.

