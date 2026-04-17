China diversificará aún más sus importaciones de energía y aumentará sus reservas

Una vista aérea con dron muestra tanques de almacenamiento de petróleo en un depósito en el puerto de Tsing Yi en Hong Kong, China

​China seguirá diversificando sus importaciones energéticas y aumentando sus reservas de energía para reforzar su ‌capacidad de hacer frente ‌a una "situación de emergencia", dijo el viernes Wang Changlin, vicepresidente de la Comisión Nacional de Planificación y Desarrollo del país.

El suministro energético mundial se ha visto interrumpido por la guerra de Irán que comenzó el 28 de febrero, con cientos de ​petroleros y otros ⁠buques bloqueados por el cierre del estrecho de ‌Ormuz, por donde circulaba alrededor del ⁠20% de los envíos mundiales ⁠de petróleo antes del conflicto.

Los mercados energéticos del mayor importador de petróleo del mundo se mantienen estables gracias ⁠a las medidas gubernamentales para salvaguardar el ​suministro nacional de petróleo y hacer ‌frente a la crisis de ‌precios mundial, dijo Wang en una rueda de ⁠prensa de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

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China ha ajustado tres veces los precios máximos de venta al por menor de la gasolina ​y ‌el gasóleo nacionales desde que comenzó la guerra. El límite del precio de venta al por menor de la gasolina ha aumentado en 2.275 yuanes (333,34 dólares) por tonelada, mientras ⁠que el del gasóleo ha aumentado en 2.185 yuanes por tonelada.

Sin embargo, el segundo y tercer ajuste de precios se limitaron a aproximadamente la mitad del incremento habitual según el mecanismo de fijación de precios del país.

China también impulsará la producción nacional de forma más ‌agresiva y ampliará las reservas energéticas para reforzar la seguridad energética, dijo Wang.

China produjo 4,3 millones de barriles diarios de petróleo el año pasado, alcanzando un nuevo récord.

Al entrar en 2026, la producción petrolera de ‌China siguió creciendo. A pesar de una disminución interanual en las importaciones de petróleo de marzo, la producción ‌petrolera del país ⁠alcanzó un máximo mensual récord de 4,44 millones de barriles diarios.

(1 dólar = 6,8249 ​yuanes renminbi chinos)

Con información de Reuters