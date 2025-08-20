Con votos riojanos, el Congreso rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Representantes de La Rioja en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, celebraron tras el resultado afirmativo del rechazo al veto presidencial de Javier Milei en la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta decisión coloca nuevamente a ley nacional en el debate parlamentario del Senado, en el que, si se llega a aprobar, sería una derrota completa del Gobierno libertario dentro del Poder Legislativo. Cabe destacar que el proyecto plantea un sustento y acompañamiento en un marco de crisis económica nacional.

En ese marco, el candidato y actual diputado nacional por el Frente de Todos, Ricardo Herrera, celebró en su cuenta persona X: "¡Hoy los héroes estuvimos de este lado acompañando a las personas con discapacidad, a sus familias y prestadores! Rechazamos el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y seguiremos luchando por la igualdad y la justicia para todas las personas con discapacidad".

Por su parte, la también candidata y diputada nacional por el PJ, Gabriela Pedrali, excamó en su red social: "Hoy en diputados rechazamos, con más de dos tercios de los votos, el veto del Presidente y le pusimos un freno a tanta crueldad y atropello. La emergencia en discapacidad no debería ser motivo de grieta ni de especulación política: es humanidad, dignidad y sentido común".

Además, el diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Casas, también aseguró: "Rechazamos el veto presidencial a la Ley Emergencia en Discapacidad. Las personas con discapacidad no pueden esperar, pero Milei les da la espalda. Recortes brutales: sin pensiones, sin transporte, sin terapias".

Por último, la otra representante del pueblo riojano, la diputada nacional también por el PJ, Hilda Beba Aguirre, destacó en su cuenta personal X: "Con 172 votos rechazamos el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La emergencia es económica, sí. Pero también es ética y humanitaria. No puede el Gobierno nacional recortar en discapacidad para mostrar equilibrio fiscal. Eso es violencia y maltrato".

Cómo fue y en que consiste la Ley de Emergencia en Discapacidad

Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación logró iniciar el camino para restablecer la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue vetada por el presidente Javier Milei el pasado 1 de agosto.

El proyecto declara la emergencia para garantizar los derechos y el acceso de las personas con discapacidad a servicios esenciales en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

También reconocía el proyecto busca la regularización de pagos y actualización de aranceles con prestadores de salud, garantizar el financiamiento para las pensiones por discapacidad, mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad, actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, apela a la transparencia del Gobierno nacional ya que deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia. También la norma establece una compensación económica de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, garantizar los talleres protegidos y centros de día, y el cumplimiento de cupo laboral en el sector público.

La Rioja movilizó en rechazo al veto

En La Rioja, así como en casi todas las provincias del país, a las 17 se reunieron organizaciones, profesionales, familias y personas con discapacidad en la plaza 25 de Mayo. La jornada por los derechos de las personas con discapacidad se iniciará con mesas de discusión pública. En estas se debatirán los principales retos que enfrenta este colectivo.

De manera simultánea se llevará a cabo una colecta solidaria para apoyar a las personas con discapacidad más afectadas, en la que se recolectarán alimentos no perecederos, pañales, productos de higiene, y otros artículos esenciales. Desde la organización, se subraya el lema "La dignidad y los derechos no se negocian".

El evento continuó a las 18:30 con una marcha silenciosa que rodeará la Plaza 25 de Mayo y terminó en la puerta de la Catedral. El cierre de la jornada fue a las 19:00, con la participación de diferentes referentes en el ámbito de la discapacidad que emitieron un mensaje final para reafirmar y defender los derechos de este colectivo.