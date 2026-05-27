Diputados formoseños alertaron por el impacto del ajuste nacional en la salud pública: "Vaciamiento"

En un nuevo foco de tensión entre Formosa y el Gobierno nacional, diputados provinciales del bloque justicialista aprobaron en comisión un proyecto de resolución que expresa “profunda preocupación y rechazo” ante el vaciamiento de políticas sanitarias impulsado por la administración de Javier Milei. La iniciativa será tratada formalmente en la sesión legislativa del próximo jueves.

El debate se desarrolló durante un plenario de comisiones de la Legislatura provincial, donde los legisladores analizaron el impacto que tendría la reducción de programas nacionales de salud en distintas provincias, especialmente en Formosa. El jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, sostuvo que el proyecto busca manifestar el rechazo al “abandono y la desidia” del Ejecutivo nacional respecto de programas sanitarios considerados fundamentales.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el abandono y la desidia del Gobierno nacional respecto de programas y planes nacionales que tienen consecuencias severas para Formosa y para todas las provincias argentinas”, afirmó el legislador en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor). Durante el encuentro legislativo también participó el doctor Manuel Cáceres, quien expuso detalles técnicos sobre el escenario sanitario actual y el impacto que podrían generar los recortes nacionales en distintos programas de atención y prevención.

Uno de los puntos más cuestionados por los diputados fue la decisión del Gobierno nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Desde el oficialismo provincial consideraron que la medida “no trae ningún beneficio para el pueblo argentino” y advirtieron que podría generar dificultades en materia de cooperación sanitaria y acceso a políticas internacionales de salud pública.

“La salud no puede ser entendida como un negocio ni como una variable de ajuste, es un bien social y comunitario”, remarcó Samaniego durante el debate parlamentario. El proyecto también reclama al Ejecutivo nacional la revisión de las medidas adoptadas y solicita garantizar la continuidad de los programas sanitarios y la asignación de recursos necesarios para asegurar el acceso equitativo a prestaciones de salud en todo el país.

Una multitud repudió el recorte de Milei a la salud

Organizaciones sindicales, sociales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario se movilizaron hacia Plaza de Mayo desde el Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la Marcha Federal de la Salud que tiene su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires pero se repetirá en diversas provincias del país. El objetivo es rechazar el ajuste del 40% que lleva adelante el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023.

"La salud no puede esperar", es el lema principal de la protesta que visibilizó la situación calificada como "crítica" en el sistema sanitario. Durante la última semana, por decisión del ministro Federico Sturzenegger, se llevó adelante un nuevo recorte de más de 63 mil millones de pesos que impactará directamente en el presupuesto destinado a medicamentos y tratamientos oncológicos, entre tantas otras áreas.

Saúl Flores, secretario de Gestión Sanitaria de la cartera, aseguró el martes que “de ninguna manera” hay reducción de fondos y planteó una "configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo, que es el ahorro en los manejos de los recursos”.

“Tiene un tinte netamente político", cuestionó Saúl Flores sobre las movilizaciones que se replican en todo el país", en tanto que enfatizó: "No existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento".