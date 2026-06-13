Día Mundial del Donante de Sangre: dónde donar en Formosa y cuáles son los requisitos

Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha que busca promover la donación voluntaria y reconocer el aporte de quienes contribuyen de manera solidaria a salvar vidas. En este marco, el sistema de salud de Formosa recordó los puntos habilitados para donar y los requisitos necesarios para participar.

Desde el sistema de salud provincial remarcaron que donar sangre es un acto solidario y fundamental para sostener las reservas necesarias que permiten atender emergencias, cirugías, tratamientos oncológicos, trasplantes y otras intervenciones que requieren transfusiones.

El principal centro de referencia en la provincia es el Centro Provincial de Hemoterapia, ubicado en la intersección de las calles Corrientes y Pedro Freitas de la ciudad de Formosa. Allí se reciben donaciones todos los días, en el horario de 7 a 19.30.

Además, la red de donación se extiende a distintos hospitales y establecimientos sanitarios distribuidos en el territorio provincial, tanto en la capital como en localidades del interior. Entre ellas se encuentran Tres Lagunas, Villa 213, Palo Santo, Estanislao del Campo, El Espinillo, Laguna Yema, Pozo del Tigre, San Martín Dos, Comandante Fontana, Gran Guardia, General Mansilla, Villa Escolar, Misión Laishí y Los Chiriguanos.

En tanto, Formosa trabajó sobre la importancia de la donación de sangre junto con una nueva donación voluntaria de plaquetas. En diálogo con Agenfor, la directora del Centro Provincial de Hemoterapia, Sandra Rossoli, señaló que la colecta tuvo por objetivo promover la donación voluntaria. "Este líquido vital no se puede comprar, ni obtener de otra manera que no sea a través de la donación que una persona hace a otra”, detalló.

La médica destacó que la institución sanitaria se sumó una vez más a los efectores sanitarios de toda la provincia para reforzar el sistema de provisión de componentes sanguíneos a la red de salud pública de la provincia.

Requisitos para donar sangre

Según las recomendaciones sanitarias vigentes, pueden donar sangre las personas: que tengan entre 16 y 65 años, pesen más de 50 kilos, se encuentren en buen estado de salud, hayan desayunado previamente y presenten su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las autoridades sanitarias también recomiendan concurrir bien hidratado y recuerdan que el tiempo mínimo aconsejado entre una donación y otra es de dos meses.

Quiénes no pueden donar

Existen determinadas situaciones que pueden impedir la donación de manera temporal o permanente. Entre ellas se encuentran el embarazo, haber atravesado una cirugía reciente, presentar síntomas compatibles con COVID-19 en los últimos días o haberse realizado tatuajes o perforaciones durante el último año.

Asimismo, no pueden donar personas con antecedentes de enfermedades como hepatitis B o C, VIH, enfermedad de Chagas, algunos trastornos de coagulación, determinadas patologías cardíacas o pulmonares, entre otras condiciones contempladas por los protocolos médicos.