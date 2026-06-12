Formosa participó de una mesa regional para coordinar políticas sanitarias en el NEA: los detalles

Formosa participó de la Reunión de Ministros de Salud del NEA, realizada en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno correntina. El encuentro congregó a las máximas autoridades sanitarias de Chaco, Misiones, Entre Ríos y Corrientes, junto con referentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de analizar desafíos comunes y fortalecer la articulación regional.

La actividad fue encabezada por el titular de la cartera sanitaria correntina, Emilio Lanari, y contó además con la presencia de integrantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), funcionarios municipales y especialistas del organismo internacional. Durante la jornada se intercambiaron experiencias y se avanzó en una agenda conjunta vinculada a la atención primaria, la salud mental y la innovación tecnológica aplicada al sistema sanitario.

Las principales problemáticas sanitarias de la región

Durante el encuentro se abordaron problemáticas comunes a las provincias de la región, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer los sistemas sanitarios. Entre los principales temas analizados se destacaron el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, el seguimiento integral de la madre y el niño, la salud mental y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.

En este marco, Formosa formó parte de las mesas de trabajo orientadas a consolidar políticas públicas regionales que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y optimizar los recursos disponibles mediante una mayor articulación entre las jurisdicciones.

Uno de los ejes centrales fue el fortalecimiento de los centros de atención primaria, considerados la puerta de entrada al sistema sanitario. Las autoridades coincidieron en que un primer nivel de atención sólido favorece la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de pacientes, además de contribuir a descomprimir la demanda hospitalaria.

Asimismo, se analizaron herramientas tecnológicas como la telemedicina, una estrategia que permite ampliar el acceso a la atención médica, especialmente en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

La participación de la Organización Panamericana de la Salud tuvo un papel destacado durante la jornada. La representante de la organización en Argentina, Eva Jané Llopis, resaltó la importancia de generar espacios de cooperación entre provincias para intercambiar experiencias y construir respuestas conjuntas frente a desafíos sanitarios compartidos.

El encuentro ratificó la importancia del trabajo coordinado entre las provincias del NEA y la región Litoral, una articulación que permite avanzar en políticas sanitarias integrales y fortalecer el acceso a la salud de la población.

Formosa profundiza las acciones sanitarias en terreno

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desplegando acciones para garantizar el acceso a la salud en todo el territorio provincial, con especial énfasis en las comunidades originarias y las zonas rurales más alejadas. En ese marco, el equipo del centro de salud de Lote 8 realizó una nueva intervención sanitaria en las localidades de Misión Nueva y Villa Nueva.

La actividad fue coordinada entre la cartera sanitaria provincial y los profesionales de salud de la región, como parte de una estrategia que apunta a fortalecer la atención primaria, ampliar las tareas de prevención y acercar servicios médicos esenciales a las poblaciones más distantes de los centros urbanos.