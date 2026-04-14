Corea del Norte prueba misiles de crucero y antibuque desde un destructor de la Armada

El líder norcoreano Kim Jong-un observa un disparo de prueba de misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque de guerra desde el destructor Choe Hyon, Corea del Norte

Corea del Norte llevó a cabo el domingo otra prueba de misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque, como parte ‌de las pruebas de eficacia ‌operativa de su destructor Choe Hyon, según informó el martes la agencia estatal de noticias KCNA.

El líder Kim Jong-un observó la prueba junto a altos cargos de Defensa y comandantes navales, según esta información.

Se lanzaron dos misiles de crucero estratégicos y tres misiles antibuque para comprobar el sistema integrado de mando de armas del buque de guerra, ​entrenar a las tripulaciones ⁠en los procedimientos de lanzamiento de misiles y verificar la ‌precisión y el rendimiento antiinterferencias de los sistemas de ⁠navegación mejorados, según la KCNA.

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Los misiles de ⁠crucero volaron entre 7.869 y 7.920 segundos y los misiles antibuque entre 1.960 y 1.973 segundos sobre aguas frente a la costa occidental del ⁠país, alcanzando sus objetivos con lo que la información describió ​como ultraprecisión.

La KCNA informó de que Kim fue ‌informado ese mismo día sobre los ‌planes de sistemas de armas para dos destructores más en construcción, ⁠lo que indica los preparativos para el tercer y cuarto buques de la clase Choe Hyon.

Kim dijo que el fortalecimiento de lo que denominó la disuasión de guerra nuclear del país seguía siendo ​una prioridad máxima, ‌y pidió mejorar las capacidades de ataque estratégico y táctico y la preparación para una respuesta rápida, según esta información.

Pionyang hizo las primeras pruebas de disparo de armas en el buque de guerra de 5.000 toneladas de la clase Choe ⁠Hyon en abril de 2025, y en junio Kim anunció planes para construir dos destructores más en 2026 y poner en servicio dos buques de la misma clase o de una clase más avanzada cada año.

Lim Eul-chul, profesor de la Universidad de Kyungnam, dijo que la referencia a un cuarto destructor parecía ser el primer reconocimiento oficial de la construcción del ‌buque después de los anuncios anteriores.

"La mención de los destructores tercero y cuarto sugiere que Corea del Norte está acelerando la formación de una flotilla de destructores en lugar de desplegar plataformas aisladas", dijo Lim, que añadió que, por lo general, una vez que las pruebas iniciales se ‌consideran exitosas, se inicia una producción de seguimiento más rápida.

Lim señaló que el desarrollo de armamento parecía estar acelerándose en múltiples frentes, ya que Corea del ‌Norte busca aprovechar ⁠las distracciones estratégicas globales, incluido el conflicto en Oriente Medio, para impulsar avances irreversibles en sus capacidades nucleares ​y de lanzamiento.

La embajada de Corea del Norte en Pekín no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters