FOTO DE ARCHIVO. El canciller alemán Merz entrega la Cinta de Honor del Canciller al Batallón de la Guardia de la Bundeswehr.

Las Fuerzas Armadas alemanas están trabajando para aclarar una disposición de una ley sobre ‌el servicio militar recientemente ‌actualizada que exige a los hombres en edad de combatir obtener un permiso para salir del país durante más de tres meses, según ha informado el Ministerio de Defensa.

La ley entró en vigor en enero, pero el requisito —que, en teoría, afecta a millones ​de hombres de ⁠entre 17 y 45 años en el país ‌más poblado de la Unión Europea— había ⁠pasado prácticamente desapercibido hasta que ⁠un periódico local lo destacó el viernes.

Un portavoz del Ministerio de Defensa subrayó que el servicio militar en Alemania ⁠es voluntario, y añadió que el ministerio estaba "redactando ​actualmente normativas específicas para conceder exenciones ‌del requisito de autorización, también ‌con el fin de evitar trámites burocráticos innecesarios".

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La ⁠controvertida nueva ley de servicio militar se aprobó el año pasado para reforzar las filas del ejército alemán y cumplir los objetivos de la OTAN, ​en un ‌contexto en el que cunde en Alemania la opinión de que se ha dependido durante demasiado tiempo de Estados Unidos y la tensión con Rusia impulsan los llamamientos a reforzar ⁠las capacidades de defensa en toda Europa.

La legislación pretende garantizar un sistema de registro militar sólido y fiable, según dijo el portavoz del Ministerio de Defensa en una respuesta enviada por correo electrónico.

"En caso de emergencia, debemos saber quién puede estar residiendo en el extranjero durante un ‌periodo prolongado", dijo.

Se negó a hacer más comentarios sobre cómo podría acabar siendo el proceso.

Alemania quiere aumentar el número de soldados en activo a 260.000 para 2035, frente a los 183.000 que había a finales del año ‌pasado. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo a los líderes militares el año pasado que el país debía ser ‌capaz de defenderse ⁠por sí mismo lo antes posible y que necesitaba soldados.

Los políticos de la oposición ​criticaron durante el fin de semana al Gobierno por generar confusión con la ley.

Con información de Reuters