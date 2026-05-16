Decenas de miles de personas se manifiestan en Londres en protestas distintas sobre inmigración y apoyo a Palestina

Concentración "Unite the Kingdom" en Londres.

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado por el centro de Londres en dos protestas distintas: una contra los altos niveles de inmigración y otra en apoyo a los ‌palestinos.

La policía desplegó a 4.000 agentes, incluidos ‌refuerzos procedentes de fuera de la capital, y se comprometió a "hacer uso de nuestras facultades de la forma más firme posible" en lo que calificaron como su mayor operación de orden público en años.

A las 1200 GMT, poco después de que comenzaran ambas marchas, la policía informó de que había detenido a 11 personas por diversos delitos. Previamente había previsto una participación de al menos 80.000 personas.

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El primer ministro, Keir Starmer, acusó el viernes a los organizadores de la marcha "Unite the Kingdom" de "fomentar el odio y la división, simple ​y llanamente».

La marcha fue organizada por ⁠el activista antiislámico Stephen Yaxley-Lennon, conocido como Tommy Robinson. El Gobierno prohibió la entrada en Reino ‌Unido a 11 personas a las que describió como "agitadores extranjeros de extrema derecha" para ⁠que no participaran en la protesta.

Una protesta anterior liderada por ⁠Robinson en septiembre reunió a unas 150.000 personas, según la policía, y contó con un discurso en video del multimillonario tecnológico estadounidense Elon Musk. Más de 20 personas fueron detenidas, y la policía sigue buscando a ⁠más de 50 sospechosos.

MANIFESTANTES ONDEAN BANDERAS BRITÁNICAS E INGLESAS

El sábado, los seguidores de Robinson se reunieron ​en el centro de Londres, ondeando principalmente banderas británicas e inglesas.

"Creo que ‌el exceso de inmigración -no la inmigración en sí, sino ‌el exceso de inmigración- está causando muchos problemas y alterando un delicado equilibrio aquí", dijo Allison ⁠Parr, quien también criticó las políticas medioambientales de cero emisiones netas.

La migración neta anual se acercó a las 900.000 personas en 2022 y 2023, pero se redujo a unas 200.000 el año pasado tras el endurecimiento de las normas sobre visados de trabajo.

La preocupación por la inmigración -incluida la llegada de solicitantes de asilo en ​pequeñas embarcaciones- ha ‌lastrado la popularidad de Starmer y ha impulsado al partido de derecha Reform UK, cuyo líder, Nigel Farage, se ha distanciado de Robinson.

Algunos manifestantes corearon insultos contra Starmer.

Robinson, que tiene condenas por agresión, acoso y otros delitos, instó esta semana a sus seguidores a actuar de forma pacífica en lo que calificó como "la mayor muestra patriótica que el mundo haya visto jamás".

Este año ⁠viajó a Estados Unidos, donde se reunió con un funcionario del Departamento de Estado y se dirigió a sus seguidores para hablar de lo que él denominó "los peligros del islam" y "la islamización de Gran Bretaña".

Los datos del censo mostraron que el 6,5% de la población de Inglaterra y Gales se identificaba como musulmana en 2021, frente al 4,9% en 2011.

MANIFESTANTES PROPALESTINOS CONMEMORAN DÍA DE LA NAKBA

Cerca de allí, manifestantes propalestinos organizaron una marcha para conmemorar el Día de la Nakba, que recuerda la pérdida de tierras por parte de los palestinos en la guerra de 1948 que siguió ‌a la creación de Israel. "Nakba" significa catástrofe en árabe.

La marcha también atrajo a quienes se oponían a la concentración de "Unite the Kingdom", junto a banderas predominantemente palestinas.

Londres ha sido escenario recientemente de una oleada de incendios provocados en lugares judíos, y el mes pasado dos hombres judíos fueron apuñalados en un incidente que se está tratando como acto terrorista.

La policía dijo que las repetidas marchas propalestinas a gran escala -33 desde el ataque liderado por Hamás ‌contra Israel en octubre de 2023- habían hecho que muchos judíos se sintieran demasiado intimidados como para entrar en el centro de Londres.

Aunque los manifestantes tenían opiniones muy diversas, la policía dijo que realizaba detenciones de forma habitual por ‌delitos contra el orden público con ⁠agravantes raciales y religiosos, incitación al odio racial o apoyo a organizaciones proscritas.

El Gobierno dijo que la policía detendría a los manifestantes que corearan "globalizar la intifada", una referencia a ​los levantamientos palestinos contra Israel que muchos judíos británicos consideran una incitación al antisemitismo.

Algunos manifestantes corearon el sábado "Muerte a las FDI", en referencia al ejército israelí, un lenguaje que, según la policía, había sido motivo de detenciones anteriormente cuando se dirigía contra la comunidad judía.

(Información adicional de Chris Radcliffe. Redacción de David Milliken. Edición de Mark Potter)