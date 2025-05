Trump: Putin es más proclive a la paz en Ucrania por la caída del precio del petróleo

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras firma órdenes ejecutivas y proclamaciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Moscú y Kiev quieren detener la guerra en Ucrania y que el presidente ruso, Vladímir Putin, se muestra más proclive a la paz tras la reciente caída del precio del petróleo.

"Creo que Rusia con el precio del petróleo ahora mismo, el petróleo ha bajado, estamos en una buena posición para llegar a un acuerdo, ellos quieren llegar a un acuerdo. Ucrania quiere llegar a un acuerdo", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval el lunes.

El precio del petróleo -que impulsa la economía rusa- ha caído alrededor de 15 dólares el barril desde principios de año. La OPEP+ acelerará las subidas de la producción de petróleo, dijeron fuentes a Reuters.

"Hemos recorrido un largo camino, y podría ser que algo suceda, esperemos que sí", dijo Trump.

Putin ordenó la entrada de miles de soldados rusos en Ucrania en febrero de 2022, desencadenando el mayor conflicto terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y el mayor enfrentamiento entre Moscú y Occidente desde los estertores de la Guerra Fría.

Cientos de miles de soldados han muerto o han resultado heridos y Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere poner fin al "baño de sangre" que su administración proyecta como una guerra por poderes entre Estados Unidos y Rusia.

Trump señaló que Putin había propuesto un alto el fuego de tres días para conmemorar el 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética y sus aliados sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"Como saben, el presidente Putin acaba de anunciar un alto el fuego de tres días, que no parece mucho pero es mucho si supieran de dónde partimos", dijo Trump. "Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido".

Trump dijo que el número de muertos en la guerra era mucho mayor de lo que informaban la mayoría de los medios de comunicación. Ninguno de los bandos en guerra publica cifras actualizadas de víctimas.

El Kremlin, preguntado el lunes sobre un posible encuentro entre Trump y Putin en Arabia Saudí, dijo que era necesaria una reunión, pero que Putin no tenía previsto ningún viaje a Oriente Medio para mediados de mayo. Trump ha dicho que planea visitar Arabia Saudí ya en mayo.

Trump fue preguntado por un periodista sobre si ordenaría o no una investigación sobre el ataque a los gasoductos Nord Stream en 2022.

El 26 de septiembre de 2022 se registró una fuerte caída de presión en los gasoductos bajo el mar Báltico y los sismólogos detectaron explosiones, lo que desató una ola de especulaciones sobre quién saboteó el multimillonario proyecto que llevaba gas ruso a Alemania.

"Dijeron que Rusia lo voló, sí", dijo Trump en comentarios que indicaban que dudaba de que Moscú estuviera detrás del ataque. "Creo que mucha gente sabe quién lo voló".

The New York Times, The Washington Post y el Wall Street Journal han informado de que Ucrania -que ha negado en repetidas ocasiones su implicación- estuvo detrás del ataque. Ucrania ha negado reiteradamente su implicación.

Rusia ha acusado a las potencias occidentales, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, de estar implicadas en el ataque, pero no ha publicado ninguna prueba que apoye su teoría.

Con información de Reuters