“Fortalece nuestra seguridad”: desde Formosa valoraron el acuerdo con la provincia de Buenos Aires

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, brindó precisiones sobre el acuerdo de cooperación firmado entre la provincia y Provincia de Buenos Aires, que establece líneas de trabajo conjunto en distintas áreas, entre ellas la seguridad. El convenio fue rubricado por los gobernadores Gildo Insfrán y Axel Kicillof durante la visita oficial del mandatario bonaerense a la ciudad de Formosa.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el funcionario provincial explicó que el convenio fija pautas claras para “integrar esfuerzos, acciones y trabajo conjunto”, con el objetivo de fortalecer las capacidades de ambas jurisdicciones. En ese sentido, remarcó que el acuerdo pone especial énfasis en dos ejes considerados estratégicos.

El primero de ellos es el intercambio de información y la capacitación conjunta. González señaló que existe un interés mutuo en los cursos y formaciones que dictan ambas fuerzas de seguridad, lo que permitirá desarrollar instancias de capacitación en los institutos de formación de cada provincia. “Esto abre la posibilidad de compartir experiencias, metodologías y conocimientos, fortaleciendo la profesionalización de nuestras fuerzas”, explicó.

El segundo eje central del acuerdo es el fortalecimiento del trabajo en inteligencia criminal, con especial foco en la lucha contra el narcotráfico. Sobre este punto, el ministro advirtió que las provincias de frontera atraviesan un escenario complejo debido al retiro o debilitamiento del accionar de las fuerzas de seguridad nacionales.

“Estamos advirtiendo un dejar hacer por parte de las fuerzas federales, con un abandono de sus funciones específicas, especialmente en lo que respecta al cuidado de las fronteras argentinas, que es su responsabilidad primaria”, afirmó González. Según explicó, esta situación genera un vacío operativo que debe ser cubierto por los gobiernos provinciales, como ocurre actualmente en Formosa.

El funcionario subrayó que quienes habitan provincias limítrofes “no están teniendo hoy el acompañamiento que existía en años anteriores”, lo que obliga a redoblar esfuerzos locales para garantizar la seguridad. En ese contexto, valoró el trabajo articulado con la provincia de Buenos Aires como una herramienta clave para afrontar problemáticas comunes.

Finalmente, González destacó que el acuerdo también contempla profundizar el desarrollo de la Policía Científica, área considerada fundamental para mejorar la investigación criminal y la eficacia en la resolución de delitos. “Este trabajo conjunto nos parece muy importante y necesario frente al escenario actual”, concluyó.

Los detalles del convenio

Este acuerdo posee varios puntos en el que se destacan la cooperación institucional y articulación de políticas públicas, lo que invita a la coordinación de programadas en diferentes áreas de gestión estatal. En este mismo sentido, se destacó las políticas de fortalecimiento en materia de seguridad, lo que habilitará a la formación y capacitación conjunta de personal de ambas provincias.

El objetivo es promover la cooperación interprovincial para enfrentar desafíos comunes y avanzar en proyectos que beneficien a las poblaciones de ambas provincias, en un contexto en el que las autoridades provinciales resaltaron la necesidad de fortalecer la unidad y el federalismo ante la ausencia y el ajuste del Gobierno libertario.

“Ambas provincias estamos atravesando una etapa difícil a causa del abandono, la ausencia y la deserción de un Gobierno nacional que no cumple con sus obligaciones: el proyecto de Javier Milei es una de las experiencias más centralistas y unitarias de la historia argentina”, sostuvo el gobernador Kicillof, y añadió: “Entre las provincias, que somos solidarias y hermanas, tenemos que darnos una mano y trabajar de manera conjunta para brindar una perspectiva de futuro: la grandeza de la nación no se consigue sin federalismo”.

Por último, Kicillof subrayó: “Nos quieren imponer la falsa dicotomía de que todo lo tiene que resolver el Estado o el mercado, pero no es así: en ningún lugar del mundo funciona un modelo puramente estatal o puramente privado. Hasta que el Gobierno nacional no lo entienda, el país va a estar condenado”. “Lo que hay que hacer es buscar una integración eficiente y de calidad entre ambos actores: en la Argentina el modelo que los coordina y los convierte en un círculo virtuoso que genera desarrollo con inclusión se llama peronismo”, concluyó.