Rusia dice que su ejército está expulsando a las fuerzas ucranianas en su avance por Pokrovsk

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la unidad Ángel Blanco de la policía ucraniana, encargada de evacuar a la población de pueblos y ciudades en la línea del frente, inspeccionan una zona en busca de residentes, en Pokrovsk, Ucrania

5 nov (Reuters) -Rusia dijo el miércoles que sus fuerzas estaban avanzando hacia el norte, dentro de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, y expulsando al ejército ucraniano, en su intento por hacerse con el control total de lo que ha sido un importante centro logístico y de transporte para las fuerzas de Kiev.

Ucrania ha reconocido que sus efectivos se enfrentan a una posición difícil en la estratégica ciudad oriental, que Rusia lleva más de un año intentando capturar, pero niega que estén rodeados y afirma que los refuerzos están en camino.

Rusia ve la ciudad como la puerta de entrada a su captura del 10% restante, o 5.000 kilómetros cuadrados (1.930 millas cuadradas) de la región industrial oriental ucraniana del Dombás, uno de sus objetivos clave en la guerra que ya dura casi cuatro años.

"Grupos de asalto de los ejércitos 2º y 51º continuaron destruyendo unidades rodeadas de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona residencial del microdistrito de Prigorodni, en la parte oriental del Distrito Central y en el sector privado (donde hay edificios residenciales)", dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

"La ofensiva en dirección norte continúa", añadió, afirmando que sus fuerzas también estaban despejando de soldados ucranianos los asentamientos en el flanco sureste de Pokrovsk y que habían repelido numerosos intentos ucranianos de romper el cerco.

El ejército ucraniano dijo el martes que se estaban produciendo intensos combates en una parte de Pokrovsk que era clave para la logística de la línea del frente de Kiev y que habían llegado allí fuerzas especiales adicionales con el envío de más armas y equipos.

Ucrania no hizo comentarios inmediatos sobre la situación en Pokrovsk el miércoles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que la zona en torno a Pokrovsk seguía sometida a una fuerte presión, pero que los 300 soldados rusos que aún permanecían en la ciudad no habían logrado ningún avance en el último día y que solo había 60 en otra ciudad, Kupiansk.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que, o bien no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo sobre el terreno, o bien intentaba ocultar deliberadamente la lamentable situación de las fuerzas de Kiev.

Las unidades ucranianas estaban atrapadas en "calderas a presión" en ambos lugares, dijo, y su posición se estaba deteriorando rápidamente mientras el ejército ruso avanzaba, "sin dejar ninguna posibilidad a los militares ucranianos de salvarse, salvo la rendición voluntaria".

Reuters no pudo verificar las afirmaciones de ninguna de las partes sobre el campo de batalla.

Con información de Reuters