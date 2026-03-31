Papa León XIV insta a Trump a encontrar una vía de salida para poner fin a la guerra con Irán

El Papa León abandona la residencia papal para regresar al Vaticano, en Castel Gandolfo

El papa León XIV instó el martes al presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, ‌a buscar una vía de salida para poner fin a la guerra con Irán, en un inusual llamamiento directo del pontífice ante la escalada del conflicto regional.

"Me han dicho que el presidente Trump ha declarado ​recientemente que ⁠le gustaría poner fin a la guerra", ‌dijo León XIV, el primer papa ⁠de Estados Unidos. "Esperemos que ⁠esté buscando una salida", aseguró a periodistas frente a su residencia en Castel Gandolfo, cerca ⁠de Roma. "Esperemos que esté buscando una ​forma de reducir la violencia".

León ‌XIV, conocido por elegir cuidadosamente ‌sus palabras, rara vez hace llamamientos ⁠directos a los líderes nacionales, pero en las últimas semanas ha intensificado sus críticas a la guerra en Irán.

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El domingo, en ​unas ‌declaraciones inusualmente contundentes, el papa dijo que Dios rechaza las oraciones de los líderes que inician guerras y tienen "las manos manchadas de sangre".

El conflicto con ⁠Irán, que dura ya un mes y que se inició con los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero, se ha extendido por toda la región, causando miles de muertos, ‌interrumpiendo el suministro energético y amenazando con sumir a la economía mundial en una espiral descendente.

León XIV lamentó el martes el número de personas que han perdido la vida y ‌dijo que esperaba que la violencia pudiera terminar antes de la Pascua, el 5 de ‌abril.

"Ha habido ⁠tantas muertes, incluidos niños inocentes", dijo el papa. "Sigamos haciendo un llamamiento a ​la paz", agregó. "Hay demasiadas personas que promueven la lucha, la violencia (y) la guerra", afirmó León XIV.

Con información de Reuters