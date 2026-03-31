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Papa León XIV insta a Trump a encontrar una vía de salida para poner fin a la guerra con Irán

31 de marzo, 2026 | 16.25

El papa León XIV instó el martes al presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, ‌a buscar una vía de salida para poner fin a la guerra con Irán, en un inusual llamamiento directo del pontífice ante la escalada del conflicto regional.

"Me han dicho que el presidente Trump ha declarado ​recientemente que ⁠le gustaría poner fin a la guerra", ‌dijo León XIV, el primer papa ⁠de Estados Unidos. "Esperemos que ⁠esté buscando una salida", aseguró a periodistas frente a su residencia en Castel Gandolfo, cerca ⁠de Roma. "Esperemos que esté buscando una ​forma de reducir la violencia".

León ‌XIV, conocido por elegir cuidadosamente ‌sus palabras, rara vez hace llamamientos ⁠directos a los líderes nacionales, pero en las últimas semanas ha intensificado sus críticas a la guerra en Irán.

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El domingo, en ​unas ‌declaraciones inusualmente contundentes, el papa dijo que Dios rechaza las oraciones de los líderes que inician guerras y tienen "las manos manchadas de sangre".

El conflicto con ⁠Irán, que dura ya un mes y que se inició con los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero, se ha extendido por toda la región, causando miles de muertos, ‌interrumpiendo el suministro energético y amenazando con sumir a la economía mundial en una espiral descendente.

León XIV lamentó el martes el número de personas que han perdido la vida y ‌dijo que esperaba que la violencia pudiera terminar antes de la Pascua, el 5 de ‌abril.

"Ha habido ⁠tantas muertes, incluidos niños inocentes", dijo el papa. "Sigamos haciendo un llamamiento a ​la paz", agregó. "Hay demasiadas personas que promueven la lucha, la violencia (y) la guerra", afirmó León XIV.

Con información de Reuters

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