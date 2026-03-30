Importá tus chats de ChatGPT y Claude a Gemini en 4 simples pasos

El obstáculo más grande al cambiar de asistente de IA siempre fue el mismo: perder semanas o meses de contexto acumulado, desde gustos musicales y destinos de viaje favoritos hasta relaciones familiares o instrucciones recurrentes. Google enmarca esta estrategia como una respuesta al "lock-in" de ecosistemas de IA, donde los usuarios quedan atrapados en una única plataforma debido al costo de reconstruir su contexto personal.

La jugada llega tres semanas después de que Anthropic lanzara una función similar para Claude, lo que confirma que la portabilidad de datos se convirtió en un nuevo frente de competencia en la industria.

Cómo importar la memoria (preferencias y datos personales)

El proceso es el siguiente: ingresar a Gemini y acceder a "Configuración", seleccionar la opción "Importar", copiar el texto sugerido y pegarlo en la IA actual para generar un resumen de los datos, y luego copiar esa respuesta y pegarla en Gemini.

Qué información se transfiere: intereses, relaciones confirmadas (familiares, amigos cercanos), instrucciones que el usuario había dado al asistente anterior, eventos recientes, proyectos registrados y estilo de comunicación.

Cómo importar el historial completo de conversaciones

Chat history import permite exportar los datos desde ChatGPT o Claude como un archivo ZIP y subirlo directamente a Gemini, con archivos aceptados de hasta 5 GB. Los usuarios pueden subir hasta cinco archivos ZIP por día. Las conversaciones importadas aparecen en el panel lateral de Gemini con un ícono especial y pueden buscarse o eliminarse individualmente.

Para exportar los datos desde cada plataforma, hay que ir a la configuración de ChatGPT o Claude y solicitar el archivo de descarga; en ambos casos se envía un enlace al correo registrado.

Qué hay que tener en cuenta

La importación no está disponible para usuarios de la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido, probablemente debido a las leyes de privacidad de esas regiones. Para acceder a la función, hay que ir a "Configuración" y ayuda en Gemini y seleccionar "Importar memoria a Gemini", o ir directamente a gemini.google.com/import. Las cuentas Business, Enterprise y las de menores de 18 años también quedan excluidas por ahora.