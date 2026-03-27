No es Sora: 9 alternativas para crear videos con IA

Muchos creadores buscan nuevas herramientas para generar contenido audiovisual con IA..

La reciente caída de Sora dejó a muchos creadores buscando nuevas herramientas para generar contenido audiovisual con inteligencia artificial. Sin embargo, el ecosistema está lejos de quedarse sin opciones: hoy existen múltiples plataformas capaces de crear videos a partir de texto, imágenes o incluso audio, muchas de ellas con funciones similares o más accesibles.

En este contexto, conocer las mejores alternativas a Sora se volvió clave, especialmente para creadores de contenido, marketers y diseñadores que necesitan soluciones rápidas, escalables y cada vez más realistas. A continuación, un repaso por las herramientas más destacadas del momento.

Las mejores alternativas a Sora para crear videos con IA

Entre las opciones más populares aparece Pika Labs, una plataforma muy usada para generar clips cortos a partir de texto o imágenes. Se destaca por su facilidad de uso y por ofrecer estilos visuales variados, ideales para redes sociales o contenido dinámico.

Otra alternativa fuerte es Kaiber AI, enfocada en transformar imágenes estáticas en animaciones con movimiento. Es especialmente útil para proyectos creativos como videoclips o piezas artísticas, gracias a su amplia variedad de estilos visuales.

También gana terreno Descript, que apunta más al contenido educativo o podcasts en video. Su diferencial es la edición basada en texto y funciones como clonación de voz, lo que simplifica mucho la producción audiovisual.

Por su parte, Fliki se posiciona como una opción accesible para convertir artículos o guiones en videos con locuciones realistas, ideal para marketing o contenido informativo.

Pika Labs aparece como una de las opciones más populares.

Otras herramientas que pisan fuerte

Además de las anteriores, hay plataformas como Canva, Synthesia y VEED que integran funciones de video con IA dentro de ecosistemas más amplios de edición y diseño.

Finalmente, opciones como HeyGen o herramientas emergentes tipo Makefilm también ofrecen soluciones cada vez más completas, con foco en personalización, automatización y facilidad de uso.

Qué tener en cuenta al elegir una alternativa

A la hora de reemplazar a Sora, no todas las herramientas sirven para lo mismo. Algunas están pensadas para videos cortos y redes sociales, mientras que otras apuntan a producciones más complejas o educativas. Factores como la calidad del video, la personalización, la velocidad de generación y el costo son clave para elegir la mejor opción.

En definitiva, aunque Sora marcó un antes y un después en la generación de video con IA, el mercado ya ofrece alternativas más que suficientes para seguir creando contenido de alto nivel sin depender de una sola plataforma.