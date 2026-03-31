El misterio detrás de los anillos de Saturno: por qué lo relacionan con la destrucción de una Luna.

Un estudio a cargo de la Universidad de California y expuesto durante la conferencia Lunar and Planetary Scienceparece, sorprendió a la comunidad científica y aficionados del universo al explicar el origen de los anillos de Saturno y su relación con la destrucción de una Luna.

Al parecer, los gases y materia que rodean al planeta en forma de anillo se habrían formado tras la explosión de un satélite natural que se acercó demasiado a aquel. "Fue bautizado como Crisálida y su desintegración se produjo hace entre 100 y 200 millones de años", indicaron desde National Geographic.

El origen de los anillos de Saturno se relacionaría con un satélite natural.

Desde el medio especializado en ciencia explican que si bien se conocía la edad de los anillos, estos no coincidían con la del planeta, que data de unos 4.500 millones de años. "Crisálida orbitaba al planeta junto a otros grandes satélites como Titán, ayudando a mantener su equilibrio gravitatorio. Sin embargo, por alguna razón desconocida, perdió su estabilidad y se arrojó contra él, siendo despedazado de forma violenta", sumaron en este sentido.

Cuál es el origen de los anillos de Saturno

Sobre el origen de los anillos de Saturno, el equipo de investigación de la Universidad de California sostuvo que la enorme fuerza gravitatoria del planeta habría jugado un papel clave en este proceso. Según explicaron, esa atracción actuó como una especie de “desgarramiento cósmico”, arrancando el manto helado de la hipotética luna llamada Crisálida y dispersándolo en el espacio.

De esta manera, gran parte de su núcleo rocoso habría permanecido relativamente intacto. Sin embargo, el propio Yifei Jiao, autor principal del estudio, fue cauteloso al momento de sacar conclusiones definitivas y, durante un evento científico en Texas, señaló: "No sabemos si había un anillo previo antes de que esto sucediera".

Por su parte, desde NatGeo España profundizaron: "Esta distinción física es fundamental para comprender por qué los anillos actuales están compuestos casi exclusivamente por hielo de agua". En ese sentido, detallaron que, tras la fragmentación de Crisálida, el material resultante de la colisión se fue distribuyendo a lo largo de la órbita del planeta, formando un extenso disco de escombros que con el tiempo terminó adoptando la estructura actual.

Para Yifei Jiao, la teoría de Crisálida "puede explicar claramente por qué los anillos de Saturno son jóvenes", ya que su formación habría sido el resultado de un evento relativamente reciente en términos astronómicos, lo que contradice la idea previa de que los anillos se habían formado junto con el planeta hace miles de millones de años.