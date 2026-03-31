Un juez suspende, por el momento, el proyecto de Trump para el salón de baile de la Casa Blanca

FOTO DE ARCHIVO. Grúas de construcción trabajan en las renovaciones del ala este de la Casa Blanca, en Washington.

Un juez estadounidense impidió el martes que Donald Trump siga adelante con ‌la construcción de un ‌salón de baile de 400 millones de dólares en el emplazamiento del ala este de la Casa Blanca, que había sido demolida, frenando por el momento uno de los proyectos más visibles del presidente republicano para remodelar la sede ​del poder ⁠estadounidense.

El juez federal de distrito Richard Leon, en ‌Washington, concedió una solicitud de medida ⁠cautelar presentada por el ⁠National Trust for Historic Preservation, una organización sin ánimo de lucro que interpuso una demanda alegando que ⁠Trump se extralimitó en sus competencias al ​demoler el ala este y comenzar ‌la construcción sin la ‌aprobación del Congreso.

La decisión de Leon, nombrado por ⁠el presidente republicano George W. Bush, mantiene en suspenso el proyecto del salón de baile de 8.361 metros cuadrados mientras continúa el ​juicio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trump ha ‌defendido el salón de baile como una ampliación que definirá la Casa Blanca y un símbolo perdurable de su presidencia.

La resolución de Leon supone un duro revés ⁠para el Departamento de Justicia, que se opuso a la orden judicial y ha defendido el salón de baile como una modificación admisible que moderniza los terrenos de la Casa Blanca.

El National Trust demandó a Trump y a varias agencias federales en ‌diciembre después de que el Gobierno demolió el ala este -construida originalmente en 1902 y ampliada durante la presidencia de Franklin Roosevelt- para dar paso a lo que Trump ha prometido que será el "mejor" ‌salón de baile del país.

El grupo sostiene que ni el presidente ni el Servicio de Parques Nacionales, que ‌gestiona los ⁠terrenos de la Casa Blanca, tenían autoridad para derribar la estructura histórica ​o construir una nueva instalación de gran envergadura sin la aprobación explícita del Congreso.

Con información de Reuters