Derrumbe en Parque Patricios: el gobierno de CABA dice que los vecinos ya pueden volver

El gobierno porteño anunció este domingo que las torres del Complejo Estación Buenos Aires ubicado en Parque Patricios, el cual había sufrido un derrumbe parcial a inicios de marzo, ya están habilitadas para el regreso de las familias damnificadas.

"La Ciudad informa que las familias alojadas provisoriamente en hoteles están en condiciones de volver a sus viviendas en las Torres del Sector 2 del Complejo, donde se había registrado la caída de una losa del estacionamiento. Esto se debe a que sigue vigente la habilitación judicial del sector", señaló el comunicado oficial del GCBA.

En ese sentido, la administración de Jorge Macri explicó que "tras los trabajos realizados por COSUD SA -la empresa constructora-, la Guardia de Auxilio y Emergencias del GCBA dispuso el levantamiento de la clausura en el sector de las torres donde se encuentran las viviendas".

Al respecto, el gobierno de CABA destacó que "la Fiscalía actuante autorizó el reingreso de los vecinos, ya que están garantizadas las condiciones de seguridad estructural para habitar los departamentos".

El complejo, cuyo estacionamiento se había derrumbado el 3 de marzo pasado sin causar víctimas, ya cuenta con la habilitación de luz y agua.

Aun así, "para la habilitación del gas en cada departamento, los vecinos deben realizar la gestión correspondiente ante Metrogas de manera individual desde sus domicilios para que personal matriculado les habilite el servicio", aclaró el gobierno porteño. Esto implica que muchos vecinos aun no cuentan con el servicio porque sufren pérdidas desde el derrumbe que aun no fueron arregladas.

La Ciudad será querellante por la causa del derrumbe de Parque Patricios

La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires autorizó el pedido del Gobierno porteño de ser querellante en la causa que investiga el derrumbe del estacionamiento del complejo Estación Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios.

A través de la Resolución 2026-101-GCBA-PG, el procurador Martín Ocampo aceptó el pedido del Gobierno porteño. La acción, señalaron, busca proteger los intereses patrimoniales y operativos del Gobierno porteño ante "un hecho que afectó gravemente la seguridad pública, y al mismo tiempo permite a la Ciudad participar del proceso judicial como tercero, esto es para colaborar con los vecinos damnificados".

La presentación judicial, a la que tuvo acceso El Destape, destaca que el siniestro no solo perjudicó a los vecinos y propietarios del inmueble, ubicado en la calle Mafalda 907, en Parque Patricios. sino que generó una afectación concreta sobre el Estado porteño, que debió movilizar una estructura de emergencia extraordinaria para mitigar los riesgos.

Esas acciones incluyeron Operativos de Rescate y Seguridad con la intervención de Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y personal policial; asistencia a los vecinos damnificados con dispositivos de contención y gestión de alojamiento transitorio para las familias desplazadas; y medidas de emergencia como la coordinación de cortes de suministros, restricciones a la circulación y clausuras preventivas para garantizar la seguridad del área.