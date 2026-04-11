Hotel pakistaní de cinco estrellas se convierte en inesperado escenario para conversaciones EEUU-Irán

Conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

​El lujoso Hotel Serena de cinco estrellas en la capital de Pakistán se ha convertido en el ‌inusual escenario de las ‌conversaciones de paz destinadas a poner fin a la guerra en Irán, lo que consolida su estatus como uno de los edificios mejor protegidos de Islamabad.

La ciudad se encuentra bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes ante la celebración de las conversaciones, con tiendas y oficinas ​cerradas durante dos ⁠días antes de la llegada del vicepresidente estadounidense JD ‌Vance y de funcionarios iraníes de alto ⁠rango.

Miles de efectivos de seguridad, entre ⁠ellos tropas paramilitares y del ejército, han establecido puestos de control y barricadas por toda la capital, acordonando la Zona ⁠Roja, donde se encuentran las oficinas gubernamentales y ​las embajadas.

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El Serena puede parecer una elección ‌extraña para acoger unas conversaciones ‌de tan alto nivel, sobre todo teniendo en cuenta ⁠que el peor atentado militante de Islamabad tuvo lugar en 2008 en el cercano hotel Marriott.

Pero sus pintorescos jardines y su arquitectura morisca ocultan lo que los ​responsables de ‌seguridad describen como un dispositivo de seguridad perfectamente aceitado.

Fuentes de seguridad destacan su ubicación estratégica cerca de la zona diplomática y sus años de experiencia en garantizar la seguridad de huéspedes de ⁠alto perfil.

"Su personal de seguridad está bien entrenado, ya que la mayoría son antiguos funcionarios de seguridad", afirmó Tahir Alam Khan, exjefe de policía de Islamabad.

"Los puntos de entrada y salida se encuentran a una distancia adecuada del recinto principal, lo que refuerza su seguridad. Y el factor más importante es su ‌fácil acceso desde lugares importantes como la residencia del primer ministro o el Parlamento".

Una fuente de seguridad del Gobierno señaló que las instalaciones del hotel -que incluyen más de 400 habitaciones, múltiples salones de banquetes, salas de conferencias y un ‌complejo de oficinas-, pueden alojar a cientos de huéspedes, lo que resulta ideal para las delegaciones de Estados Unidos e Irán, ‌que suman más ⁠de 150 personas.

"Cuenta con controles de seguridad estrictos y en varias capas (...) y, por último, ​mantiene una estrecha coordinación con los organismos de seguridad del Estado", afirmó Kaleem Imam, otro exjefe de policía.

Con información de Reuters