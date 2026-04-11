Trump afirma que hay petroleros vacíos que se dirigen a EEUU para cargar petróleo y gas

El presidente estadounidense Donald Trump desciende del Air Force One tras regresar de Virginia, en la base conjunta Andrews en Maryland.

​El presidente Donald Trump afirmó el sábado que ‌un gran ‌número de petroleros completamente vacíos se dirigían a Estados Unidos para cargar petróleo y gas.

"Un gran número de petroleros completamente vacíos, algunos ​de los ⁠más grandes del mundo, ‌se dirigen en este ⁠mismo momento ⁠a Estados Unidos para cargarse con el mejor y más 'dulce' ⁠petróleo y gas del ​mundo. Tenemos más petróleo ‌que las dos ‌siguientes economías petroleras más ⁠grandes juntas, y de mayor calidad", afirmó Trump en una publicación en ​Truth ‌Social.

Su publicación se produjo mientras funcionarios estadounidenses e iraníes se reunían el sábado en Islamabad con ⁠intermediarios pakistaníes, al tiempo que Teherán establecía líneas rojas que, afirmó, Washington debe aceptar antes de que puedan celebrarse conversaciones cara a cara para ‌poner fin a su guerra.

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Trump afirmó a principios de esta semana que Irán no debería cobrar tasas a ‌los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ‌ha provocado ⁠la peor interrupción del suministro energético mundial ​de la historia.

Con información de Reuters