Trump afirma que hay petroleros vacíos que se dirigen a EEUU para cargar petróleo y gas

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que un gran número de petroleros completamente vacíos se dirigían a Estados Unidos para cargar petróleo y gas.
"Un gran número de petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen en este mismo momento a Estados Unidos para cargarse con el mejor y más 'dulce' petróleo y gas del mundo. Tenemos más petróleo que las dos siguientes economías petroleras más grandes juntas, y de mayor calidad", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.
Su publicación se produjo mientras funcionarios estadounidenses e iraníes se reunían el sábado en Islamabad con intermediarios pakistaníes, al tiempo que Teherán establecía líneas rojas que, afirmó, Washington debe aceptar antes de que puedan celebrarse conversaciones cara a cara para poner fin a su guerra.
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Trump afirmó a principios de esta semana que Irán no debería cobrar tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha provocado la peor interrupción del suministro energético mundial de la historia.
Con información de Reuters