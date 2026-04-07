Esfuerzos para facilitar las conversaciones entre EEUU e Irán continúan: fuentes paquistaníes

Consecuencias de un ataque en Teherán, Irán

Los ​esfuerzos para facilitar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen en marcha, informaron el ‌martes a Reuters dos ‌fuentes paquistaníes con conocimiento de las negociaciones, mientras se intensifican los ataques estadounidenses contra Irán y se acerca el plazo fijado por el presidente Donald Trump para desatar "el infierno".

Una de las fuentes, un alto funcionario de seguridad, afirmó que el ataque nocturno ​de Irán contra ⁠instalaciones industriales saudíes vinculadas a empresas estadounidenses ‌amenaza con hacer fracasar las conversaciones.

Si Arabia ⁠Saudita responde a los ataques, ⁠las conversaciones se darían por terminadas, dijo la fuente, al tiempo que añadió que una represalia también podría ⁠arrastrar a Pakistán al conflicto en virtud ​de su pacto de defensa con ‌Riad.

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La segunda fuente afirmó que ‌Irán está "caminando sobre hielo fino" y que las ⁠próximas tres o cuatro horas serán críticas para el futuro del diálogo.

Pakistán ha estado en el centro de las negociaciones entre Washington y Teherán ​en las ‌últimas semanas, actuando como principal intermediario para las propuestas compartidas por ambas partes, pero no ha habido señales de un compromiso.

"Estamos en contacto con los iraníes. Últimamente han mostrado ⁠flexibilidad para unirse a las conversaciones, pero al mismo tiempo están adoptando una postura dura como requisito previo para cualquier negociación", dijo la fuente de seguridad paquistaní, añadiendo que Islamabad está persuadiendo a Teherán para que entre en las negociaciones sin condiciones previas.

El portavoz del ‌Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo el lunes que se siguen intercambiando mensajes a través de mediadores.

Una fuente iraní de alto rango declaró el martes a Reuters que Teherán rechazó una propuesta transmitida por ‌intermediarios para un alto el fuego temporal. Las conversaciones sobre una paz duradera solo podrán comenzar después de que ‌Estados Unidos ⁠e Israel pongan fin a sus ataques, ofrezcan garantías de que no los reanudarán ​y paguen una indemnización por los daños, señaló.

Con información de Reuters