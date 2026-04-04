EEUU dice que sus agentes detuvieron a familiares de Qassem Soleimani tras revocarles la residencia

Agentes federales estadounidenses detuvieron a la sobrina y a la sobrina-nieta del fallecido comandante militar iraní Qassem ‌Soleimani después de que el ‌secretario de Estado, Marco Rubio, revocó su estatus de residentes permanentes legales, informó el sábado el Departamento de Estado.

"Hamideh Soleimani Afshar y su hija se encuentran ahora bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos", indicó el Departamento de Estado en un comunicado, añadiendo que ​Rubio revocó su ⁠estatus de residencia permanente.

El Departamento de Estado no reveló dónde ‌se produjeron las detenciones. El comunicado indicaba que ⁠ambas fueron detenidas el viernes y ⁠que Afshar había estado "disfrutando de un lujoso estilo de vida en Los Ángeles", tal y como se documentaba en su cuenta ⁠de Instagram, recientemente eliminada.

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Soleimani murió en un ataque aéreo ​estadounidense en Bagdad en enero de 2020, ‌durante el primer mandato del presidente ‌Donald Trump.

Las agencias de noticias iraníes informaron el sábado ⁠que la hija de Soleimani, Narjes Soleimani, había declarado que la familia y los parientes del difunto comandante militar iraní nunca habían vivido en Estados Unidos y que él tenía ​dos sobrinos, ‌no sobrinas.

El Departamento de Estado afirmó que Afshar apoyaba al Gobierno de Irán y su propaganda. También señaló que al marido de Afshar se le había prohibido la entrada en Estados Unidos.

La detención se produjo mientras ⁠la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entraba en su sexta semana.

El Departamento de Estado añadió que, a principios de este mes, Rubio revocó el estatus legal de Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del veterano político iraní Ali Larijani, y de su marido, Seyed Kalantar Motamedi. Ardeshir-Larijani y Motamedi ya no se encuentran en Estados ‌Unidos y tienen prohibida la entrada, según el Departamento de Estado.

Ali Larijani, uno de los artífices de la política de seguridad de Irán, murió a mediados de marzo en un ataque aéreo estadounidense-israelí.

En su segundo mandato, la administración de Trump ha intensificado las ‌medidas de deportación contra los inmigrantes, a los que califica de amenazas. Los defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por ‌la libertad de ⁠expresión y el debido proceso. Muchos inmigrantes detenidos por el ICE han sido puestos en libertad ​tras órdenes judiciales.

Con información de Reuters