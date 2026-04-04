La pareja del papá de Agostina Páez salió a defenderlo: "Efectos del alcohol”

Stefany Budan, la pareja del padre de la abogada santiagueña Agostina Páez, quiso defenderlo al afirmar que estaba "bajo los efectos del alcohol" cuando realizó el mismo gesto racista por el que su hija estuvo presa en Brasil y por el que casi es condenada a 15 años. La joven había regresado al país apenas un día antes de que Mariano Páez quede en el centro del escándalo.

"Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad", escribió en redes sociales. Este viernes, el padre de la abogada fue filmado en un bar de Santiago del Estero haciendo el gesto de un mono, el mismo que hizo su hija en enero de este año durante sus vacaciones en Ipanema, Brasil.

"El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros. Pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente. No estamos frente a una confesión, estamos frente a una persona alcoholizada diciendo cosas sin coherencia ni sustento", publicó Stefany, en relación a las imágenes que se viralizaron rápidamente.

Si bien planteó que "lo que ocurrió anoche tuvo alcohol, errores y consecuencias", también planteó que fue "una situación desafortunada donde se aprovecharon para que reaccionaras y dijeras cosas". "Cosas que no se las puede interpretar literalmente en el estado en el que estabas”, añadió.

En esa línea, agregó: "Tomar como literal lo que alguien dice después de haber consumido alcohol es, como mínimo, irresponsable. No hay lucidez, control o intención real en esas palabras. Me cuestiono a mí misma si una persona, después de consumir tres botellas de champagne, puede decir algo con lucidez y coherencia. Mi lógica dice que no".

Qué dijo su hija

Al conocer el video de su padre, Agostina Páez repudió su actitud en una historia desde su cuenta de Instagram. "No puedo ni me corresponde responsabilizarme de sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente", escribió.

La joven abogada oriunda de Santiago del Estero arribó este jueves al aeropuerto de su provincia, luego de abonar una fianza que le permitió evitar una eventual condena de prisión por injuria racial en Brasil. En la terminal aérea fue recibida por sus abogados defensores y por su padre.

"Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente", señaló.